Баянаул планирует принять до 300 тысяч туристов в 2026 году

В регионе реализуется масштабная программа модернизации территорий вокруг озер Сабындыколь и Жасыбай. Здесь благоустраивают пляжи, создают новые общественные пространства и объекты туристического сервиса.

На берегу озера Сабындыколь уже построена набережная протяженностью один километр. Центральный пляж озера Жасыбай оборудован спортивными и детскими площадками, зонами отдыха, санитарными модулями и фуд-кортами.

По итогам 2025 года Баянаульскую курортную зону посетили 270 тысяч человек. Внутренний туристический поток вырос на 27%, а количество иностранных туристов увеличилось на 25%. В этом году власти ожидают рост числа посетителей до 300 тысяч.

Развитию событийного туризма способствует проведение крупных мероприятий. Недавно на берегу озера Жасыбай состоялся фестиваль Bayanaul FEST, в программу которого вошли спортивные соревнования, семейные конкурсы и концерт с участием казахстанских артистов.

Кроме того, в Баянауле начал работу новый визит-центр «Сарыарқа сыры», оснащенный интерактивными технологиями и элементами искусственного интеллекта.