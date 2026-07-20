Баянаул планирует принять до 300 тысяч туристов в 2026 году
Баянаульская курортная зона продолжает развивать туристическую инфраструктуру и рассчитывает принять до 300 тысяч отдыхающих в 2026 году.
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В регионе реализуется масштабная программа модернизации территорий вокруг озер Сабындыколь и Жасыбай. Здесь благоустраивают пляжи, создают новые общественные пространства и объекты туристического сервиса.
На берегу озера Сабындыколь уже построена набережная протяженностью один километр. Центральный пляж озера Жасыбай оборудован спортивными и детскими площадками, зонами отдыха, санитарными модулями и фуд-кортами.
По итогам 2025 года Баянаульскую курортную зону посетили 270 тысяч человек. Внутренний туристический поток вырос на 27%, а количество иностранных туристов увеличилось на 25%. В этом году власти ожидают рост числа посетителей до 300 тысяч.
Развитию событийного туризма способствует проведение крупных мероприятий. Недавно на берегу озера Жасыбай состоялся фестиваль Bayanaul FEST, в программу которого вошли спортивные соревнования, семейные конкурсы и концерт с участием казахстанских артистов.
Кроме того, в Баянауле начал работу новый визит-центр «Сарыарқа сыры», оснащенный интерактивными технологиями и элементами искусственного интеллекта.
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