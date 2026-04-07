Ракету «Союз-5» вертикализировали и установили на стартовый стол на космодроме Байконур, передает baq.kz . Ранее запуск был перенесен.

Подготовка к запуску завершена

Как сообщается в СМИ, ракету «Союз-5» привели в вертикальное положение и разместили на стартовом столе. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По его словам, разработка ракеты завершена, все необходимые испытания проведены, и теперь она полностью готова к первому пуску. В Роскосмосе ожидают, что запуск может состояться уже в ближайшее время.

На российских космодромах ракеты традиционно готовят к запуску в горизонтальном положении. Вертикализация происходит непосредственно перед стартом - при установке на стартовый стол.

Этот этап считается одним из ключевых в финальной подготовке носителя к запуску.

Переносы сроков запуска

Первоначально запуск «Союза-5» планировался на конец 2025 года, однако сроки несколько раз переносились.

Так, пуск был намечен на 27 марта 2026 года, затем на 4 апреля, после чего его перенесли на одну из резервных дат. Точная дата запуска на данный момент не объявлена.

постановлении правительства РК от 30 марта 2026 года сообщается о сроках запуска космического объекта с территории Республики Казахстан.

«Одобрить запуск габаритно-массового макета полезной нагрузки ракетой-носителем "Союз-5" с космического ракетного комплекса "Байтерек" космодрома "Байконур" 27 марта 2026 года (резервные даты запуска: каждые сутки с 28 марта по 30 апреля 2026 года)», – говорится в документе.

Что известно о ракете «Союз-5»

«Союз-5» - это новая перспективная ракета-носитель среднего класса, которая должна заменить ряд устаревших решений прошлых десятилетий. Ракета предназначена для вывода автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, включая запуски с разгонными блоками. Проект реализуется совместно с Казахстаном, а сама ракета изготовлена на самарском РКЦ "Прогресс".

Двухступенчатая ракета отличается экологической безопасностью благодаря использованию чистых компонентов топлива, высокой точностью вывода полезной нагрузки и относительно невысокой стоимостью запуска. Особенность стартового комплекса — автоматический режим подготовки и пуска, который минимизирует время нахождения ракеты на старте и повышает точность соблюдения времени запуска.

Запуск «Союза-5» тесно связан с реализацией казахстанско-российского проекта «Байтерек». Он рассматривается как стратегическое направление сотрудничества двух стран в космической сфере и развитие пусковых возможностей Байконура.

