«Байтақ» начала предвыборную кампанию с экомарафона в Астане

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» начала агитационную кампанию к выборам депутатов Курултая с традиционного экомарафона Baitaq Run Fest, который прошел в Триатлон-парке Астаны. В мероприятии приняли участие более 200 человек, передает корреспондент BAQ.KZ.

На старт вышли члены партии, кандидаты в депутаты Курултая, активисты и сторонники экологических инициатив. Участники преодолели дистанцию 2,5 километра.

Председатель партии Азаматхан Амиртаев сообщил, что марафон проводится уже четвертый год подряд, а в этом году именно с него решили начать официальную агитацию.

«Этим мероприятием мы хотели подчеркнуть важность здоровья, популяризировать здоровый образ жизни и национальные ценности. Также рассказали об основных принципах партии – чистом воздухе, чистой воде, чистой земле и чистых человеческих отношениях», – сказал он.

BAQ.kz/Гулжан Раманкулова

После забега участники под сопровождение домбры исполнили кюи Курмангазы «Адай», «Балбырауын» и «Сарыарқа».

По словам Амиртаева, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всех 47 кандидатов, выдвинутых партией. Среди них 13 экологов, три гидротехника, специалисты в сфере земельных отношений, юристы, представители малого и среднего бизнеса и многодетные матери.

Как отметил глава партии, в Курултай выдвинуты представители разных профессий, которые смогут участвовать в совершенствовании законодательства.

BAQ.kz/Гулжан Раманкулова

Аналогичные акции прошли также в Алматы и Шымкенте. Кроме того, представители партии встретились с молодежью в столичном Ботаническом саду, где рассказали о своей предвыборной программе и ответили на вопросы.

BAQ.kz/Гулжан Раманкулова

Программа партии включает пять ключевых направлений: решение экологических проблем, развитие справедливой экономики, противодействие коррупции, поддержку сельских территорий и креативных индустрий. Также в нее включена поддержка инициативы Президента «Таза Қазақстан».

Напомним, выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа. Партия «Байтақ» выдвинула на выборы 47 кандидатов.