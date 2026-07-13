«Байтақ» подал партийный список кандидатов в депутаты Курултая

Казахстанская партия зелёных "Байтақ" подала документы о выдвижении партийного списка кандидатов в депутаты Курултая.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что представленные материалы будут рассмотрены в соответствии с требованиями Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан". Комиссия проверит документы на соответствие законодательству.

Подача документов проходит в рамках этапа выдвижения партийных списков. Согласно избирательному законодательству, таким правом обладают зарегистрированные политические партии.

Прием документов от партий продолжается до 18:00 13 июля 2026 года в соответствии с календарным планом подготовки и проведения выборов депутатов Курултая.

Ранее партия «Әділет» выдвинула кандидатов на выборы в Курултай.