Специалисты проверяют информацию о предполагаемой утечке персональных данных 4,2 млн пользователей образовательной платформы Daryn.online. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Ранее эксперты в сфере кибербезопасности ThreatMon сообщили, что на одном из форумов даркнета появилась публикация о якобы утекшей базе пользователей Daryn.online.

По данным экспертов, база может содержать имена и фамилии, ИИН, номера телефонов, электронные адреса, даты рождения, сведения о роли пользователей на платформе, учебные показатели и последние известные IP-адреса.

Вице-министр подтвердил, что ведомство ознакомилось с этой информацией и начало проверку.

«Мы также видели эту информацию. Она появилась в информационном пространстве недавно. Сейчас наши эксперты проводят соответствующую проверку», – сообщил Досжан Мусалиев.

При этом он обратил внимание, что заявленная цифра не соответствует количеству пользователей образовательной платформы.

«У компании Daryn.online нет 4,2 млн пользователей. Возможно, речь идет о сведениях, собранных из разных баз и затем объединенных в одну», – пояснил вице-министр.

По предварительной оценке ведомства, опубликованные сведения могут быть связаны с более ранним инцидентом, информация о котором вновь появилась в интернете.

«Если помните, информация о Daryn.online уже появлялась несколько лет назад. Мы предполагаем, что ранее распространенные данные могли повторно опубликовать в казахстанском сегменте интернета. Однако сейчас проводится проверка. По ее итогам мы предоставим дополнительную информацию», – заключил Досжан Мусалиев.

Ранее в Минцифры сделали заявление об утечках персональных данных в Казахстане.

Ранее специалисты компании F6 сообщили, что за первое полугодие 2026 года на теневых ресурсах было зафиксировано 12 новых публикаций баз данных казахстанских организаций. Это столько же, сколько за весь 2025 год, и в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Комментируя эти сведения на брифинге в СЦК, вице-министр отметил, что ему неизвестен источник приведенной статистики. При этом он уточнил, что в государственном секторе в текущем году утечек не зафиксировано.

«Мне не совсем понятно, откуда взяли эту статистику. В этом году в госсекторе утечек не было. В целом в государственном секторе такие случаи происходят очень редко», – заявил Досжан Мусалиев.

По его словам, появляющиеся в интернете крупные массивы персональных данных не всегда являются результатом одной новой утечки. Иногда злоумышленники объединяют сведения из разных баз, которые могли накапливаться годами.