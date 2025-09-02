Строительство 40-этажного комплекса Rams Beyond Almaty незаконно возобновлено, сообщил депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах Парламента, передает BAQ.KZ.

"Сегодня пришла информация, что, несмотря на предписание, РАМС обратно возобновил работу. Это уже незаконно", - сказал Базарбек.

Он отметил, что в рамках Строительного кодекса мажилисмены планируют включить меры, которые будут направлены против самовольного незаконного строительства.

По его словам, в Казахстане застройщики массово стали нарушать требования.

"Это касается не только Алматы — мы теряем практически уникальный облик городов, таких как Астана, Шымкент и другие", - сказал депутат.

По его мнению, Алматы — это образец ситуации, которая складывается в строительной сфере.

"На примере Алматы мы будем применять ужесточённые требования. В принципе, аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах. Поэтому основной тенденцией в строительном кодексе станет усиление ответственности для тех, кто не соблюдает строительные нормы, экологические требования и другие обязательные правила", - заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в Алматы приостановлены строительно-монтажные работы 40-этажного жилого комплекса Rams Beyond Almaty.