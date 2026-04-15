Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек направил запрос Генеральному прокурору Берик Асылов по фактам незаконного отчуждения земель водного фонда в Алматинской области, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на нормы Конституции, на практике фиксируются случаи передачи водных объектов в частную собственность.

«Не так давно мы приняли новую Конституцию, согласно которой земля, недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Но, несмотря на это, отмечу наличие ряда показательных примеров, где действиями государственных органов с использованием судебного механизма осуществляется не защита водного фонда, а передача его в частную собственность, что концептуально противоречит основному закону страны», - заявил Базарбек.

Депутат отметил, что в ряде случаев государству удалось добиться возврата объектов.

«В Алматинской области инициированные нами проверки дошли до суда, и суд встал на сторону государства. Решением суда возвращены четыре крупные водохранилища региона - К-25, К-265, «Октябрьская-1» и «Октябрьская-2», которые ранее оказались в частных руках», - сообщил он.

Вместе с тем, по его словам, остаются и противоположные примеры. Из 81 земельного участка на побережье Капшагайского водохранилища и реки Или нарушения установлены по 65 участкам, материалы находятся в суде. При этом часть водного фонда, включая участки водной глади, вопреки требованиям закона, отчуждена в частную собственность. Базарбек указал на противоречивую правоприменительную практику.

«В одних случаях суды признают сделки недействительными и возвращают земли государству, соглашаясь с доводами инспекторов о том, что водоохранные полосы не могут находиться в частной собственности. Но в других делах при аналогичных обстоятельствах суды отказывают, ссылаясь на отсутствие утвержденных границ, сроки давности или добросовестность приобретателей», - заявил он.

Он подчеркнул, что такие подходы противоречат законодательству.

«Требования земельного и водного кодексов звучат четко - объекты водного фонда не могут находиться в частной собственности. Почему при одинаковых обстоятельствах принимаются разные решения - это вызывает серьезные вопросы», - добавил депутат.

В завершение он обратился к Генеральной прокуратуре с конкретными предложениями. Ответ он попросил предоставить в установленный законом срок.

«Прошу обеспечить защиту государственных интересов при возврате указанных земель и по результатам проверки подать иски по 65 участкам о признании сделок недействительными и отмене гражданских прав», - заявил Базарбек.

