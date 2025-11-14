Британская вещательная корпорация BBC официально извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за документальный выпуск программы Panorama, в котором его речь была смонтирована таким образом, что создавало искажённое впечатление, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. При этом корпорация отклонила требование Трампа о компенсации и заявила, что повторно выпуск показываться не будет.

Скандал вокруг эпизода привёл к отставкам генерального директора BBC Тима Дэйви и главы BBC News Деборы Тернесс. Решение было принято после критики Белого дома и публикаций The Telegraph, согласно которым монтаж создавал впечатление, будто Трамп поощрял беспорядки в Капитолии в январе 2021 года.

Белый дом назвал выпуск "фейковыми новостями". Тим Дэйви, работавший в корпорации более 20 лет, заявил, что берёт на себя ответственность за допущенные ошибки. Он подчеркнул, что BBC должна сохранять прозрачность и подотчётность. Сроки его ухода будут согласованы с советом директоров для обеспечения плавной передачи полномочий.

Дебора Тернесс отметила, что репутационный ущерб уже нанесён, однако отвергла обвинения в политической предвзятости новостного подразделения. BBC планирует назначить нового руководителя в ближайшие месяцы.