Бектенов назвал три региона, в которых не снижается инфляция
В Улытау, Акмолинской и Атырауская области растет инфляция, сообщил на заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
"За последние два месяца уровень инфляции снизился до 12,4%. Однако по отдельным регионам наблюдается рост. Это Улытау, Акмолинская и Атырауская области.
Основная причина – увеличение цен на продукты", - сказал Бектенов.
Он подчеркнул, что акимы регионов имеют все инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары. Необходимо усилить работу в этом направлении, считает Бектенов.
В связи с этим глава Кабмина поручил Министерству торговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров. Это позволит регулировать цены на большее количество видов продуктов.
"При этом, учитывая значимый вклад в рост продовольственной инфляции цены мяса и мясопродуктов, министерствам торговли, сельского хозяйства и акиматам необходимо уделить особое внимание сдерживанию цен на данную продукцию.
Также следует масштабировать по всей стране практику реализации удешевленной говядины через крупные торговые сети по примеру Астаны", - сказал Бектенов.
Ранее в Правительстве сообщили, что рост экономики составил больше шести процентов.
