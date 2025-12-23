Бектенов об "Іскер аймақ": Бизнесу должно быть выгоднее работать честно, чем уклоняться от налогов
На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил ключевые подходы к реализации новой программы поддержки микро- и малого бизнеса "Іскер аймақ", передает BAQ.KZ.
Программа направлена на взаимодействие между государством и предпринимателями.
"Акцентирую внимание Министерства финансов, и в частности органов госдоходов, на переформатирование работы. Упор должен быть сделан на профилактику и упреждение нарушений. Фискальные органы должны стать партнерами для наших налогоплательщиков.
Мы вместе создадим такие условия, при которых бизнесу будет выгодно работать честно и платить налоги, чем уклоняться от них.
Вся работа в этом направлении должна быть комплексной и скоординированной.
Мы будем и далее развивать цифровые платформы, упрощать административные процедуры, поддерживать инклюзивность и обеспечивать малый бизнес необходимыми инструментами для устойчивого роста", - подчеркнул Премьер-министр.
Ранее сообщалось, что банки вложили более 11 млрд тенге в гарантийный фонд "Даму" для МСБ.
