На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил ключевые подходы к реализации новой программы поддержки микро- и малого бизнеса "Іскер аймақ", передает BAQ.KZ.

Программа направлена на взаимодействие между государством и предпринимателями.

"Акцентирую внимание Министерства финансов, и в частности органов госдоходов, на переформатирование работы. Упор должен быть сделан на профилактику и упреждение нарушений. Фискальные органы должны стать партнерами для наших налогоплательщиков.

Мы вместе создадим такие условия, при которых бизнесу будет выгодно работать честно и платить налоги, чем уклоняться от них.

Вся работа в этом направлении должна быть комплексной и скоординированной.

Мы будем и далее развивать цифровые платформы, упрощать административные процедуры, поддерживать инклюзивность и обеспечивать малый бизнес необходимыми инструментами для устойчивого роста", - подчеркнул Премьер-министр.

