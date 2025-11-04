Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил акимам активизировать работу по привлечению инвесторов для приватизации футбольных клубов, передает BAQ.KZ.

"Акимам Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской областей, городов Шымкент и Астана активизировать работу по привлечению инвесторов для приватизации футбольных клубов", - сказал Бектенов.

Также он поручил акиматам регионов в целях развития массового спорта обеспечить реализацию проекта "Доступный спорт", а также принять меры по увеличению числа тренеров-инструкторов, особенно в сельской местности.

Кроме того, акиматам регионов и Министерству туризма и спорта поручено до 20 декабря текущего года разработать и утвердить дорожные карты на 2026–2028 годы по развитию спортивной инфраструктуры и массового спорта.

В частности, глава правительства отметил необходимость активизировать работу по вводу в эксплуатацию информационной системы E-Sport, которая обеспечит эффективное управление и прозрачность в спортивной отрасли.

Также Бектенов отметил, что нужно обеспечить равномерное развитие спортивной инфраструктуры во всех регионах страны, создание сети спортивных площадок в шаговой доступности, а также развитие клубов и секций.

"При этом важно не только строить новые объекты, но и эффективно использовать уже действующие спортивные сооружения. Так, жители города Талгар Алматинской области пожаловались на то, что стадион "Жастар" находится в заброшенном состоянии и не используется для проведения массовых спортивных мероприятий и организации секций. В этой связи Министерству туризма и спорта и акиматам регионов поручено обеспечить строгий контроль за целевым и эффективным использованием спортивных объектов", - заключил Бектенов.

Ранее генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория на заседании Правительства сообщил о работе федерации по приватизации футбольных клубов.