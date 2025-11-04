Бектенов поручил акимам восьми регионов ускорить приватизацию футбольных клубов
Премьер-министр также дал поручения по развитию массового спорта
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил акимам активизировать работу по привлечению инвесторов для приватизации футбольных клубов, передает BAQ.KZ.
"Акимам Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской областей, городов Шымкент и Астана активизировать работу по привлечению инвесторов для приватизации футбольных клубов", - сказал Бектенов.
Также он поручил акиматам регионов в целях развития массового спорта обеспечить реализацию проекта "Доступный спорт", а также принять меры по увеличению числа тренеров-инструкторов, особенно в сельской местности.
Кроме того, акиматам регионов и Министерству туризма и спорта поручено до 20 декабря текущего года разработать и утвердить дорожные карты на 2026–2028 годы по развитию спортивной инфраструктуры и массового спорта.
В частности, глава правительства отметил необходимость активизировать работу по вводу в эксплуатацию информационной системы E-Sport, которая обеспечит эффективное управление и прозрачность в спортивной отрасли.
Также Бектенов отметил, что нужно обеспечить равномерное развитие спортивной инфраструктуры во всех регионах страны, создание сети спортивных площадок в шаговой доступности, а также развитие клубов и секций.
"При этом важно не только строить новые объекты, но и эффективно использовать уже действующие спортивные сооружения.
Так, жители города Талгар Алматинской области пожаловались на то, что стадион "Жастар" находится в заброшенном состоянии и не используется для проведения массовых спортивных мероприятий и организации секций.
В этой связи Министерству туризма и спорта и акиматам регионов поручено обеспечить строгий контроль за целевым и эффективным использованием спортивных объектов", - заключил Бектенов.
Ранее генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория на заседании Правительства сообщил о работе федерации по приватизации футбольных клубов.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Пенсия без тревог: Эксперт рассказал, как увеличить пенсионные сбережения
- Саммит C5+1: чего ожидать Казахстану от встречи в Вашингтоне
- "Мокрый налог": в Казахстане обсуждают введение платы за дренажные воды
- Экс-директор “Таза Өскемен” арестован по делу о хищении 120 млн тенге