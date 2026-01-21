Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства по итогам V заседания Национального курултая в Кызылорде поручил прекратить финансирование элитных частных школ, передает BAQ.KZ.

"Главой государства перед Правительством поставлена задача срочно реформировать механизм государственного финансирования образовательной сферы, а также сформулировать чёткие критерии финансирования. Министерству просвещения совместно с акиматами регионов поручаю ввести мораторий на размещение государственного заказа во вновь открываемых частных школах. Следует обеспечить государственное финансирование только тех частных школ, которые покрывают острую потребность регионов в ученических местах. Финансирование дорогостоящих элитных школ прекратить. Министерству просвещения в течение одного месяца провести постлицензионный контроль частных учебных заведений на соответствие новым стандартам. По результатам представить информацию", - сказал Бектенов.

Бектенов сообщил, что на заседаниях Курултая вновь была подчеркнута актуальность и первостепенность принципа "Закон и порядок", в связи с чем необходимо усилить проводимую работу. Он отметил, что Министерству внутренних дел до 20 февраля совместно с заинтересованными государственными органами поручено выработать системные меры по выявлению, пресечению и раскрытию фактов и схем мошенничества в социально-экономической и цифровой сферах, а также подготовить дополнительные меры по пресечению миграционного мошенничества и каналов незаконной легализации иностранных граждан.

По его словам, работа по соблюдению принципа верховенства закона и неотвратимости наказания за правонарушения должна вестись постоянно на всех уровнях.

Кроме того, Бектенов напомнил, что Президент подчеркнул необходимость защиты традиционных ценностей, укрепления института брака и семьи, а также противодействия пропаганде деструктивных аморальных моделей поведения. В этой связи он указал, что Министерству юстиции совместно со всеми заинтересованными государственными органами предстоит проанализировать нормативные правовые акты и внести предложения по их совершенствованию.

Говоря о важности уважительного отношения к государственным символам, Бектенов отметил, что Министерству культуры поручено провести детальный анализ действующих нормативных правовых актов для совершенствования регулирования использования госсимволов. Он также обозначил задачу обеспечить финансирование строительства театров в Алматинской, Актюбинской, Кызылординской областях и области Абай, а также завершить реконструкцию театров в Алматы до конца текущего года.

Помимо этого, по его словам, Министерству культуры в текущем году необходимо провести процедуру включения в списки ЮНЕСКО ряда объектов Казахстана и "Слов назидания" Абая, обеспечив полноценное сопровождение всех этапов этой работы.

Ранее уже сообщалось, что новые частные школы в Казахстане останутся без бюджетного финансирования. В дальнейшем частные школы будут открываться только в регионах, где существует реальная потребность.