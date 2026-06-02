Бектенов поручил усилить контроль за условиями труда и промышленной безопасностью

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил усилить контроль за условиями труда и промышленной безопасностью, передает BAQ.KZ.

"Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами разработать законодательные поправки в части наделения государственной инспекции труда расширенными функциями. Это будет способствовать усилению трудовой дисциплины и соблюдению безопасности труда, причем не только на крупных предприятиях, но и в сфере малого и среднего бизнеса", - сказал Бектенов.

Он также отметил, что нужно обратить внимание на те организации сферы услуг, помещения которых пристроены или находятся в жилых домах.

"Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с Генеральной прокуратурой провести проверки заведений общественного питания для контроля условий хранения и эксплуатации газовых баллонов.

Акиматам регионов совместно с работодателями на постоянной основе проводить работу по заключению коллективных договоров.

Кроме того, должно быть обеспечено подписание договоров страхования работников от несчастных случаев, в том числе в строительной отрасли и сфере оказания услуг", - сказал Бектенов.

Также Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с Министерством промышленности и строительства поручено до конца года завершить внедрение цифровой платформы в области промышленной безопасности "е-ТЖМ".

Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить интеграцию автоматизированной системы "Охрана труда и безопасность" с информационными системами министерств здравоохранения, юстиции, чрезвычайных ситуаций, финансов, а также Генеральной прокуратуры.

KPI для руководителей крупных производств

Олжас Бектенов поручил ввести KPI для руководителей крупных производств по производственному травматизму. В ходе рассмотрения на заседании Правительства принимаемых мер по обеспечению охраны труда Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость усиления ответственности работодателей за безопасность на производстве.

"Главой государства в апреле подписан Закон по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников. Актуализируются действующие нормы трудового законодательства. Все эти меры направлены на совершенствование законодательной базы в области охраны труда, защиты прав работников и повышения престижа рабочих профессий", – отметил Олжас Бектенов. Подчеркнуто, что реализация законодательных изменений должна сопровождаться конкретными мерами со стороны работодателей. Подчеркнуто, что реализация законодательных изменений должна сопровождаться конкретными мерами со стороны работодателей.

"Теперь работодателям необходимо принять соответствующие меры по дальнейшему обеспечению безопасности труда на предприятиях. Министерству труда надо ввести KPI по показателю производственного травматизма для всех руководителей крупных производств, неисполнение которого будет напрямую отражаться на оплате труда руководства и в целом на сохранении ими своих должностей", – подчеркнул Премьер-министр.

Безопасность на горнорудных, нефтегазодобывающих и химических предприятиях

Необходимо строго соблюдать требования промышленной безопасности, регулярно обновлять оборудование и обучать персонал Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросах промышленной безопасности и необходимости модернизации производственных мощностей на предприятиях с повышенным уровнем риска.

"Инвестиции в безопасность, автоматизацию и цифровизацию, как правило, всегда окупаются многократно. Этому следуют самые передовые промышленные компании во всем мире. Тем не менее, текущий уровень промышленной безопасности на отдельных предприятиях страны имеет определенные риски. Они связаны с несвоевременной заменой изношенного оборудования, недостаточным производственным контролем и отсутствием современных систем безопасности. В первую очередь, это касается горнорудных, нефтегазодобывающих и химических предприятий. Данные отрасли промышленности следует держать на особом контроле. Необходимо строго соблюдать требования промышленной безопасности, регулярно обновлять оборудование и обучать персонал", – подчеркнул Олжас Бектенов на заседании Правительства. Жесткий контроль бизнеса Процесс мониторинга, видеонаблюдения и контроля рабочего процесса должен быть оцифрован как можно быстрее. Руководитель Правительства подчеркнул, что внедрение цифровых систем наблюдения позволит снизить число нарушений на предприятиях, не охваченных проверками. "Надо активизировать работу по внедрению современных цифровых систем мониторинга, видеонаблюдения и автоматизированного контроля за процессом производства и безопасностью. В Карте трудовых рисков Министерства труда находятся все производственные предприятия, параметры безопасности и охраны труда. Однако нарушения могут происходить не только на предприятиях. Это возможно и на строительных объектах, даже в пунктах общественного питания. И они не охвачены никакими мониторингами и регулярными проверками", – отметил Олжас Бектенов. Премьер-министр подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах МСБ. Внедряемые на крупных предприятиях современные системы контроля и защиты работников должны стать стандартом для всех производств. Премьер-министр подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах МСБ. Внедряемые на крупных предприятиях современные системы контроля и защиты работников должны стать стандартом для всех производств. "Необходимо обеспечить жесткий контроль ко всем субъектам малого и среднего бизнеса. Здоровье и безопасность наших граждан должны быть главным приоритетом. Как показывают результаты проверок, крупными предприятиями оперативно принимаются меры по устранению выявленных нарушений. Это снижает риски чрезвычайных ситуаций. На таких объектах есть даже системы позиционирования каждого работника. Рабочие своевременно обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, внедряются дополнительные цифровые меры контроля производственных процессов. Таким правилам должны придерживаться все производства и компании", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Читай также: Инспекторам промышленной безопасности повысят зарплаты до 70%