Инспекторам промышленной безопасности повысят зарплаты до 70%

С 1 июля в Казахстане инспекторам промышленной безопасности начнут выплачивать дополнительные надбавки в размере от 30 до 70%. Об этом на заседании Правительства сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов.

По его словам, новая мера направлена на укрепление кадрового потенциала в сфере промышленной безопасности и повышение привлекательности профессии.

Кроме того, для подготовки будущих специалистов ведомство усиливает сотрудничество с вузами. Министерство уже заключило меморандумы с техническими университетами страны о внедрении в образовательные программы дисциплины "Промышленная безопасность".

Вопросы безопасности на опасных производственных объектах остаются одним из приоритетов государства. Ранее сообщалось, что по итогам проведенных проверок в Казахстане была приостановлена работа более 600 опасных объектов из-за выявленных нарушений требований безопасности.

На заседании Правительства Чингиз Аринов также озвучил предварительную причину взрыва на предприятии "Казцинк".