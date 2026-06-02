Инспекторам промышленной безопасности повысят зарплаты до 70%
С 1 июля в Казахстане инспекторам промышленной безопасности начнут выплачивать дополнительные надбавки в размере от 30 до 70%. Об этом на заседании Правительства сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов.
По его словам, новая мера направлена на укрепление кадрового потенциала в сфере промышленной безопасности и повышение привлекательности профессии.
"С 1 июля инспекторам промышленной безопасности установлены надбавки в размере от 30 до 70%. Ожидается, что принятые меры позволят укрепить кадровый потенциал в области промышленной безопасности", – отметил глава МЧС.
Кроме того, для подготовки будущих специалистов ведомство усиливает сотрудничество с вузами. Министерство уже заключило меморандумы с техническими университетами страны о внедрении в образовательные программы дисциплины "Промышленная безопасность".
Вопросы безопасности на опасных производственных объектах остаются одним из приоритетов государства. Ранее сообщалось, что по итогам проведенных проверок в Казахстане была приостановлена работа более 600 опасных объектов из-за выявленных нарушений требований безопасности.
На заседании Правительства Чингиз Аринов также озвучил предварительную причину взрыва на предприятии "Казцинк".
