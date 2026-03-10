По словам главы правительства, в последние годы наблюдается рост объемов строительства жилья в крупных городах страны, в частности в Астане и Алматы. Однако при этом важно не оставлять без внимания небольшие города и сельские населенные пункты.

"Растут объемы строительства в крупных городах, особенно в Астане и Алматы. Однако нельзя забывать и про поддержку моногородов и сел. Поручаю министерству и холдингу “Байтерек” совместно с акиматами активизировать реализацию региональных программ по обеспечению доступным жильем граждан", - сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также сообщил, что в рамках государственных программ "Наурыз" и "Наурыз – жұмыскер" уже выдано более 8,5 тысячи займов на общую сумму 233 млрд тенге.

По его мнению, работа по повышению доступности жилья должна быть продолжена и в текущем году.