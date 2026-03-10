  • Главная
Бектенов поручил усилить региональные программы доступного жилья

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил активизировать региональные программы по обеспечению граждан доступным жильем, особенно в моногородах и сельских населенных пунктах.

Бектенов поручил активизировать региональные программы доступного жилья На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил активизировать региональные программы доступного жилья, передает BAQ.KZ.
 
По словам главы правительства, в последние годы наблюдается рост объемов строительства жилья в крупных городах страны, в частности в Астане и Алматы. Однако при этом важно не оставлять без внимания небольшие города и сельские населенные пункты.

"Растут объемы строительства в крупных городах, особенно в Астане и Алматы. Однако нельзя забывать и про поддержку моногородов и сел. Поручаю министерству и холдингу “Байтерек” совместно с акиматами активизировать реализацию региональных программ по обеспечению доступным жильем граждан", - сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также сообщил, что в рамках государственных программ "Наурыз" и "Наурыз – жұмыскер" уже выдано более 8,5 тысячи займов на общую сумму 233 млрд тенге.

По его мнению, работа по повышению доступности жилья должна быть продолжена и в текущем году.

"Поручаю Министерству промышленности и строительства совместно с акиматами регионов обеспечить выполнение планов по вводу жилья", - подчеркнул Бектенов.

Напомним, холдинг "Байтерек" совместно с дочерними организациями - Казахстанской жилищной компанией и Отбасы банком - в 2025 году оказал значительную финансовую поддержку жилищной отрасли. Общий объем средств, направленных на эти цели, составил 2,35 трлн тенге.
 
"Сумма поддержки жилищного строительства Казахстанской жилищной компанией за счет текущих источников и рыночных заимствований составила 707,5 млрд тенге. Это позволило ввести в эксплуатацию около 3 млн квадратных метров жилья, или 35,6 тысячи квартир. Вклад компании составил 22% от общего ввода многоквартирного жилья по стране", - сообщил Нурболат Айдапкелов.
 
Он также отметил, что за счет привлеченных на рыночных условиях средств удалось реализовать ряд важных проектов в регионах. В частности, через облигационные займы было направлено 238,2 млрд тенге. Из них 150,4 млрд тенге пошли на строительство арендного жилья, благодаря чему было введено 9,4 тысячи квартир, а еще 87,8 млрд тенге направлены на подведение инженерной инфраструктуры.
 

