Бектенов поручил ускорить цифровизацию Фонда ОСМС
Отрасль должна быть прозрачной, считает глава Правительства.
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ускорить цифровизацию Фонда ОСМС, передает BAQ.KZ.
"Министерству здравоохранения совместно с Фондом социального медицинского страхования до конца текущего года завершить автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов Фонда.
Также следует перезагрузить цифровую платформу с внедрением удобных сервисов для граждан и медорганизаций", - сказал Бектенов.
Также Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством культуры и информации до 1 декабря текущего года подготовить и реализовать план информационно-разъяснительной работы по новым нормам медицинского страхования.
Кроме того, акиматам регионов и Министерству здравоохранения поручено принять действенные меры по повышению качества медицинской помощи и обеспечить выполнение обязательств по уплате взносов в систему страхования.
"Наш приоритет – сделать систему здравоохранения прозрачной, справедливой и, главное, доступной для всех гражда", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что количество приписок в медорганизациях снизилось более чем в два раза.
