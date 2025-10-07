Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ускорить цифровизацию Фонда ОСМС, передает BAQ.KZ.

"Министерству здравоохранения совместно с Фондом социального медицинского страхования до конца текущего года завершить автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов Фонда. Также следует перезагрузить цифровую платформу с внедрением удобных сервисов для граждан и медорганизаций", - сказал Бектенов.

Также Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством культуры и информации до 1 декабря текущего года подготовить и реализовать план информационно-разъяснительной работы по новым нормам медицинского страхования.

Кроме того, акиматам регионов и Министерству здравоохранения поручено принять действенные меры по повышению качества медицинской помощи и обеспечить выполнение обязательств по уплате взносов в систему страхования.

"Наш приоритет – сделать систему здравоохранения прозрачной, справедливой и, главное, доступной для всех гражда", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что количество приписок в медорганизациях снизилось более чем в два раза.