С внедрением цифрового мониторинга процент приписок в медорганизациях снизился более чем в два раза, сообщил председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"Процент медицинских организаций с приписками резко снизился: с 44 процентов в пилотном июне до 18 процентов к августу. Особенно показателен результат в категории крупных нарушений: если в июне 43 организации имели приписки на сумму свыше 200 МРП, то к августу их число сократилось до нуля.

Эта динамика доказывает, что неотвратимость и объективность цифрового мониторинга являются наиболее эффективными инструментами для предотвращения массовых нарушений и обеспечения целевого расходования средств", - сказал Айдын Кульсеитов.

Ранее министр здравохранения Акмарал Альназарова сообщила о том, что с запуском ОСМС финансирование медицины увеличилось более чем в два раза.