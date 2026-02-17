Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства страны поручил увеличить переработку сельхозпродукции до 70%, передает BAQ.KZ.

Глава кабмина отметил, что до сих пор в структуре экспорта агропродукции преобладает сырье в виде зерна и мяса.

– Указанная проблема неоднократно отмечалась Главой государства. Необходимо сконцентрироваться на производстве продукции глубокой переработки. Такие проекты уже есть и показывают высокую рентабельность. Поручаю Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами и холдингом "Байтерек" расширить инструменты поддержки бизнеса по выпуску продукции высокого передела. Министерствам финансов и сельского хозяйства – решить вопрос увеличения срока кредитования оборотных средств до двух лет. Доля переработки сельхозпродукции должна быть доведена в текущем году до 70%", – сказал Бектенов.

В заключении он подчеркнул, что эти меры будут способствовать снижению зависимости от экспорта сырья, а новые точки роста послужат базой для долгосрочного устойчивого развития экономики.

Ранее Бектенов поручил за месяц представить перечень новых проектов в сфере переработки.