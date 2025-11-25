Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил взять на особый контроль строительство контейнерного хаба в порту Актау, передает BAQ.KZ. Он подчеркнул, что создание торгово-логистических хабов является стратегически важным направлением развития трансграничных экономических связей.

"Министерству транспорта взять на особый контроль реализацию проекта по строительству контейнерного хаба в порту Актау и доложить о результатах работы к концу 1 квартала 2026 г", - сказал Бектенов.

Также он поручил Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами и акиматами до 20 декабря разработать концепцию создания специальной экономической зоны на базе Индустриального торгово-логистического комплекса и Центра трансграничной торговли "Евразия".

Помимо этого, глава Кабмина поручил Министерству торговли активизировать работу по поиску и привлечению потенциальных инвесторов для формирования и реализации совместных проектов по развитию трансграничных хабов.

Ведомству поручено выстроить системную работу с отечественными и зарубежными компаниями, а также проработать инструменты государственной поддержки, направленные на повышение инвестиционной привлекательности данных проектов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что глава государства поставил задачу сделать Казахстан основным транспортным хабом Центральной Азии.

"Полноценный запуск трансграничных хабов позволит значительно сократить сроки прохождения грузов, повысить пропускную способность, увеличить объёмы производства, налоговые поступления и экспорт. При системном подходе эти проекты станут точками притяжения капитала и новых производств. В этой связи необходимо активизировать темпы работ и значительно улучшить взаимодействие всех участников процесса", - сказал Бектенов.

Ранее сообщалось, что морской порт за 300 млн долларов построят в Актау.