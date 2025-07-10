Бектенов потребовал наказать ответственных за провал на Алаколе
Власти разберутся с сервисом и инфраструктурой.
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл совещание по исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в сфере туризма. Поводом стали многочисленные жалобы казахстанцев на низкий уровень сервиса и инфраструктуры на популярных курортах, в том числе на побережье озера Алаколь, передает BAQ.KZ.
В совещании приняли участие:
- заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев,
- министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов,
- акимы регионов.
Обсуждены вопросы летнего отдыха, состояния турзон, сервиса, безопасности, а также проблемы туристической инфраструктуры, в том числе на Алаколе.
Поручения по итогам совещания:
- Усилить работу по подготовке туристических зон;
- Направить Ермека Кошербаева в регионы для оценки ситуации на местах;
- По итогам инспекций внести представления о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.
Отдельно рассмотрен проект развития Алматинского горного кластера, включённого в список приоритетных инвестпроектов. На первом этапе предусмотрены:
- строительство электросетей, газоснабжения, канализации, автодорог;
- благоустройство территории;
- формирование курорта международного уровня;
- развитие летней инфраструктуры;
- внедрение цифрового мониторинга окружающей среды;
- обеспечение инклюзивности туристических объектов.
Цель — создать современный, устойчивый, круглогодичный курорт мирового уровня.
Ранее Президент поручил Правительству срочно навести порядок в туристических зонах страны.
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