Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл совещание по исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в сфере туризма. Поводом стали многочисленные жалобы казахстанцев на низкий уровень сервиса и инфраструктуры на популярных курортах, в том числе на побережье озера Алаколь, передает BAQ.KZ.

В совещании приняли участие:

заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев,

министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов,

акимы регионов.

Обсуждены вопросы летнего отдыха, состояния турзон, сервиса, безопасности, а также проблемы туристической инфраструктуры, в том числе на Алаколе.

Поручения по итогам совещания:

Усилить работу по подготовке туристических зон;

Направить Ермека Кошербаева в регионы для оценки ситуации на местах;

По итогам инспекций внести представления о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Отдельно рассмотрен проект развития Алматинского горного кластера, включённого в список приоритетных инвестпроектов. На первом этапе предусмотрены:

строительство электросетей, газоснабжения, канализации, автодорог;

благоустройство территории;

формирование курорта международного уровня;

развитие летней инфраструктуры;

внедрение цифрового мониторинга окружающей среды;

обеспечение инклюзивности туристических объектов.

Цель — создать современный, устойчивый, круглогодичный курорт мирового уровня.

Ранее Президент поручил Правительству срочно навести порядок в туристических зонах страны.