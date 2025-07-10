  • 10 Июля, 18:43
  • BAIGENEWS

Бектенов потребовал наказать ответственных за провал на Алаколе

Власти разберутся с сервисом и инфраструктурой.

Сегодня, 17:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ukimet Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56
77
Фото: Ukimet

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл совещание по исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в сфере туризма. Поводом стали многочисленные жалобы казахстанцев на низкий уровень сервиса и инфраструктуры на популярных курортах, в том числе на побережье озера Алаколь, передает BAQ.KZ.

В совещании приняли участие:

  • заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев,
  • министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов,
  • акимы регионов.

Обсуждены вопросы летнего отдыха, состояния турзон, сервиса, безопасности, а также проблемы туристической инфраструктуры, в том числе на Алаколе.

Поручения по итогам совещания:

  • Усилить работу по подготовке туристических зон;
  • Направить Ермека Кошербаева в регионы для оценки ситуации на местах;
  • По итогам инспекций внести представления о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Отдельно рассмотрен проект развития Алматинского горного кластера, включённого в список приоритетных инвестпроектов. На первом этапе предусмотрены:

  • строительство электросетей, газоснабжения, канализации, автодорог;
  • благоустройство территории;
  • формирование курорта международного уровня;
  • развитие летней инфраструктуры;
  • внедрение цифрового мониторинга окружающей среды;
  • обеспечение инклюзивности туристических объектов.

Цель — создать современный, устойчивый, круглогодичный курорт мирового уровня.

Ранее Президент поручил Правительству срочно навести порядок в туристических зонах страны.

Самое читаемое

Наверх