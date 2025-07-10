Токаев недоволен подготовкой Алаколя к турсезону: поручено наказать виновных
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в срочном порядке принять меры по улучшению состояния туристических зон страны. Поводом стали многочисленные обращения граждан по поводу низкого уровня подготовки популярного курорта Алаколь к приёму отдыхающих. Об этом сообщил советник Президента - пресс-секретарь Руслан Желдибай, передает BAQ.KZ.
По его словам, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на отсутствие необходимой туристической инфраструктуры, качественного сервиса и обеспечения безопасности в зоне отдыха вокруг озера Алаколь, несмотря на ежегодные инвестиции и ожидания туристов.
"Правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц", - отметил пресс-секретарь.
Ранее в СМИ и соцсетях активно обсуждались жалобы отдыхающих на неубранные пляжи, отсутствие элементарных удобств, высокие цены при низком уровне сервиса и проблемы с доступностью региона.
Ранее казахстанец сравнил цены на отдых в Египте и на озере Алаколь. Пользователи соцсетей поддержали автора, отмечая высокие цены и слабый сервис на казахстанских курортах.
Мы писали о том, как легко добраться до уникального озера этим летом.
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