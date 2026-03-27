Премьер-министр РК Олжас Бектенов выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате, передает BAQ.kz.

«Географическое положение государств-членов ЕАЭС обеспечивает значительные преимущества для транзита и логистики. Однако для полной реализации этих возможностей необходима модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками. Предлагается создать интегрированную платформу координации грузопотоков на базе искусственного интеллекта, что позволит сократить сроки доставки, снизить издержки бизнеса и повысить конкурентоспособность евразийских транспортных коридоров», — подчеркнул Олжас Бектенов.

«Важно перевести процесс подтверждения прохождения ветеринарного и фитосанитарного контроля полностью в электронный формат», - подчеркнул Олжас Бектенов.

В связи с этим ЕЭК совместно с государствами-членами предложено всесторонне проработать данный вопрос, включая отказ от обязательного проставления штампов на бумажных документах и разработку механизмов информационного взаимодействия с третьими странами.

Напомним, в Шымкенте в эти дни проходят встречи Евразийского межправительственного совета.

В заседании под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова принимают участие Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, а также Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. От государств-наблюдателей – Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, заместитель Премьер-министра – министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскар Перес-Олива Фрага, а также Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар.