Трое бельгийских болельщиков "Брюгге" получили пять суток административного ареста после появления на трибуне "Астана Арены" в костюмах Бората. Бельгийский аналитик назвал арест "глуповато" и подчеркнул, что фанаты не хотели никого оскорбить, передает BAQ.KZ со ссылкой на ASnews.kz

"Факт ареста звучит глуповато: дело не в неуважении к казахскому народу, а в комичности фильма. "Борат" действительно популярен в Бельгии, так что вряд ли фанаты хотели кого-то оскорбить. Однако я понимаю местных и выражаю признательность за прием – это была замечательная поездка", — рассказал в интервью.

Напомним, суд по административным правонарушениям Астаны признал фанатов виновными в мелком хулиганстве. Болельщики пришли на матч "Кайрат" - "Брюгге" (1:4) в купальных костюмах знаменитого вымышленного казахстанского журналиста из комедии Саши Барона Коэна "Борат".