В Астане продолжается сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, и медики усилили профилактические меры для беременных женщин, передает BAQ.KZ.

Эта категория считается одной из наиболее уязвимых к вирусным инфекциям, сообщает официальный сайт городского акимата.

Во время беременности иммунная система естественным образом ослабевает, чтобы организм мог вынашивать ребёнка. Однако именно это физиологическое состояние делает будущих мам более восприимчивыми к вирусам. Заведующая женской консультацией Городской поликлиники №5 Айгуль Жусупбекова отмечает, что беременные переносят ОРВИ тяжелее: температура держится дольше, риск обезвоживания выше, а осложнения со стороны дыхательной системы могут развиваться быстрее.

"Если будущая мама переносит инфекцию тяжело, это неизбежно отражается и на ребенке. Поэтому мы постоянно повторяем: профилактика — ключевой инструмент защиты", — подчеркнула врач.

Главным способом предупредить тяжёлое течение гриппа остаётся вакцинация. В столичных поликлиниках беременные получают прививки бесплатно. По словам Айгуль Жусупбековой, ежегодно удаётся охватить вакцинацией около 80% будущих мам, и этот показатель значительно снижает риск осложнений.

Тем, кто не успел привиться до начала эпидсезона, врачи рекомендуют строго соблюдать меры защиты: носить маски в помещениях, избегать мест массового скопления, чаще мыть руки и использовать антисептики. Особое внимание медики обращают на необходимость исключить посещение торговых центров и рынков, где вероятность заражения выше всего.

При появлении температуры, слабости, насморка, боли в горле или слезотечения беременным советуют сразу обращаться в фильтр-кабинеты. Самолечение категорически не рекомендуется. В поликлиниках будущим мамам назначают только разрешённые препараты, включая парацетамол как основное жаропонижающее. При необходимости противовирусные средства предоставляются бесплатно.

Чтобы минимизировать риски заражения, в поликлинике №5 изменили организацию работы женской консультации. Для беременных оборудованы отдельные вход, процедурный кабинет и терапевт. Приём ведётся по предварительной записи, что исключает очереди и пересечение с пациентами с симптомами простуды. Фильтр-кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00, а приём ведут пять терапевтов, что позволяет быстрее диагностировать состояние пациентов и снижает время ожидания.

