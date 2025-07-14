В Казахстане принят закон, который расширяет охват системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) — в 2026 году планируется включить в неё около 1 миллиона человек с кризисным и экстренным уровнем социального благополучия (категории Д и Е), передает BAQ.KZ.

Это означает, что ещё 5% граждан с минимальным доходом смогут получить доступ к плановой медицинской помощи за счёт средств ОСМС.

Ключевые нововведения:

За граждан категорий Д и Е взносы на ОСМС будут покрываться из местных бюджетов — по факту обращения за медпомощью.

Местные исполнительные органы также будут оплачивать взносы за официально зарегистрированных безработных, что связано с их прямой ответственностью за занятость населения.

"Теперь самые социально уязвимые граждане смогут беспрепятственно получать медицинскую помощь", — подчёркивают в Министерстве здравоохранения.

На сегодня в системе ОСМС застрахованы 16,9 млн человек (82,6%), из них 11,9 млн человек входят в льготные категории, за которых платит государство. Однако 3,4 млн граждан всё ещё остаются вне системы, включая около 1 млн человек с кризисным уровнем дохода.

Для трудоспособных граждан с удовлетворительным уровнем дохода предусмотрены доступные условия входа в систему:

взнос — 4 250 тенге в месяц (51 000 в год).

С 2027 года Казахстан планирует переход к полноценной страховой модели, где ответственность за здоровье будет разделена между государством, работодателями и самими гражданами.

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