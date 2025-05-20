Министерство культуры и информации разработало комплекс мероприятий, которые направлены на организации летнего отдыха для детей, сообщил вице-министр культуры и информации Канат Искаков. В рамках него школьники смогут бесплатно посещать музеи и театры, передает BAQ.KZ.

"В летнее время всем школьникам страны предоставляется бесплатный доступ в музеи и театры и другие культурные учреждения. Это хорошая инициатива, которая позволит каждому ребенку познакомиться с культурным наследием",- сказал вице-министр на заседании правительства.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал поручения по организации летнего отдыха детям. В частности он поручил ускорить строительство оздоровительных лагерей и центров творчества.