Беспроцентный заем на квартиру или машину, рефинансирование кредитов, программы трейд-ин. Так, по версии следствия, заманивали людей в финансовую пирамиду «Buyers Union». Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование в отношении пяти человек, которых подозревают в организации и руководстве пирамидой. Дело направили в суд.

Договоры успели заключить 332 человека на общую сумму более 562 млн теңге.

Снаружи все выглядело солидно. Статус потребительского кооператива, офисы в крупных бизнес-центрах, отделения по всей стране, от Астаны, Алматы и Шымкента до Актау, Актобе, Уральска, Атырау, Кокшетау, Караганды, Тараза и Шу.

Рекламу запускали в соцсетях и на интернет-площадках. Но была ключевая деталь. Чтобы получить заем, человек вносил первоначальный паевой взнос и вставал в очередь, а продвигалась она только за счет денег новых участников. То есть приводить новых пайщиков было одним из главных условий.

Для работы с пайщиками использовали цифровые платформы «TrustContact» и «TrustMe». Через них заключали договоры онлайн, а в личном кабинете люди могли следить за своими взносами и движением очереди.

По решению суда арестованы шесть машин и криптоактивы, 5 513 USDT и 1 003 Futeres. Другие подробности не раскрывают в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Если вам предлагают заем или доход с условием привлечь новых участников, это главный признак финансовой пирамиды. Сообщить о подозрительных схемах можно в колл-центр АФМ по номеру 1458.