В Пуэрто-Рико завершился юбилейный, 75-й конкурс красоты «Мисс Вселенная». Победительницей стала 27-летняя Дженнифер Баррето, которая вошла в историю конкурса как первая обладательница титула, имеющая ребенка. Казахстанка Алина Ри не попала в пятерку финалисток, однако отличилась в конкурсе национальных костюмов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telemundo.

Финал конкурса прошел 24 ноября в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. За корону боролись 116 участниц из разных стран и территорий мира.

Награду победительнице вручила обладательница прошлогоднего титула – мексиканка Фатима Бош.

В пятерку финалисток вошли:

Дженнифер Баррето (Пуэрто-Рико);

Мелисса Нуньес (Доминиканская Республика);

Клара Вегас (Венесуэла);

Беа Миллан-Виндорски (Филиппины);

Джорджия Уоддингтон (Новая Зеландия).

Что известно о новой «Мисс Вселенной»

Дженнифер Баррето 27 лет, она воспитывает семилетнюю дочь. Как сообщили организаторы Miss Universe Puerto Rico, она стала первой матерью, победившей на международном конкурсе.

За плечами Баррето – степень бакалавра психологии и две магистерские степени: в области психологии и социальной работы. Она также прошла специальную подготовку по оказанию помощи людям в кризисных ситуациях, защите детей и предотвращению насилия.

Примечательно, что до 2026 года девушка не участвовала в конкурсах красоты. Впервые она вышла на подиум в феврале, а уже в ноябре завоевала международную корону.

Для Пуэрто-Рико это шестая победа на конкурсе «Мисс Вселенная» и первая за последние 20 лет.

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Как выступила казахстанка

Казахстан на международном конкурсе представила 22-летняя уроженка Шымкента Алина Ри, обладательница титула «Мисс Казахстан – 2025».

Особое внимание зрителей привлек ее национальный костюм «Золотой орел: дух Казахстана». Главной деталью образа стали механические крылья беркута с размахом 4,5 метра.

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По итогам зрительского голосования образ казахстанки вошел в топ-15 национальных костюмов.

В пятерку финалисток основного конкурса Алина Ри не попала.