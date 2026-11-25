Без короны, но в топ-15: казахстанка отличилась на конкурсе «Мисс Вселенная – 2026»
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В Пуэрто-Рико завершился юбилейный, 75-й конкурс красоты «Мисс Вселенная». Победительницей стала 27-летняя Дженнифер Баррето, которая вошла в историю конкурса как первая обладательница титула, имеющая ребенка. Казахстанка Алина Ри не попала в пятерку финалисток, однако отличилась в конкурсе национальных костюмов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telemundo.
Финал конкурса прошел 24 ноября в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. За корону боролись 116 участниц из разных стран и территорий мира.
Награду победительнице вручила обладательница прошлогоднего титула – мексиканка Фатима Бош.
В пятерку финалисток вошли:
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Дженнифер Баррето (Пуэрто-Рико);
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Мелисса Нуньес (Доминиканская Республика);
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Клара Вегас (Венесуэла);
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Беа Миллан-Виндорски (Филиппины);
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Джорджия Уоддингтон (Новая Зеландия).
Что известно о новой «Мисс Вселенной»
Дженнифер Баррето 27 лет, она воспитывает семилетнюю дочь. Как сообщили организаторы Miss Universe Puerto Rico, она стала первой матерью, победившей на международном конкурсе.
За плечами Баррето – степень бакалавра психологии и две магистерские степени: в области психологии и социальной работы. Она также прошла специальную подготовку по оказанию помощи людям в кризисных ситуациях, защите детей и предотвращению насилия.
Примечательно, что до 2026 года девушка не участвовала в конкурсах красоты. Впервые она вышла на подиум в феврале, а уже в ноябре завоевала международную корону.
Для Пуэрто-Рико это шестая победа на конкурсе «Мисс Вселенная» и первая за последние 20 лет.
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Как выступила казахстанка
Казахстан на международном конкурсе представила 22-летняя уроженка Шымкента Алина Ри, обладательница титула «Мисс Казахстан – 2025».
Особое внимание зрителей привлек ее национальный костюм «Золотой орел: дух Казахстана». Главной деталью образа стали механические крылья беркута с размахом 4,5 метра.
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По итогам зрительского голосования образ казахстанки вошел в топ-15 национальных костюмов.
В пятерку финалисток основного конкурса Алина Ри не попала.
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