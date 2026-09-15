Без «мертвых зон»: более 40 тыс. км дорог хотят обеспечить мобильной связью

В Казахстане планируют обеспечить устойчивой мобильной связью более 40 тысяч километров республиканских и областных автодорог. Для этого вдоль трасс построят свыше 500 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций.

Ход реализации проекта обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева. В нем приняли участие представители АО «Транстелеком» и мобильных операторов.

Основное внимание уделили совместному использованию новой телекоммуникационной инфраструктуры и координации работ между инвестором и операторами связи.

Комитет телекоммуникаций

Республиканские трассы подключат первыми

Проект будет реализован поэтапно. Покрытие мобильной связью республиканских автодорог планируется завершить до конца 2026 года.

Областные дороги должны обеспечить связью до конца 2027 года.

Финансирование проекта берет на себя АО «Транстелеком». Бюджетные средства привлекаться не будут.

Ожидается, что новая инфраструктура позволит повысить устойчивость связи на трассах и улучшить доступ к мобильным сервисам для водителей и пассажиров.

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