В Казахстане поэтапно внедряют систему электронных разрешений на въезд QazETA для иностранных граждан, пользующихся безвизовым режимом. С июля 2027 года отсутствие такого разрешения станет основанием для отказа во въезде. Кому потребуется новый документ, как его оформить и сколько это стоит, BAQ.KZ рассказали в Министерстве внутренних дел РК.

Зачем Казахстан вводит QazETA

Как сообщили в МВД в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ, новые правила предусмотрены изменениями, принятыми Правительством 10 октября 2026 года.

Главная цель нововведения – цифровизация миграционных процессов и предварительная проверка иностранных граждан, планирующих посетить Казахстан.

– Внедрение системы ETA направлено на цифровизацию миграционных процессов, упрощение процедур для иностранных граждан и повышение эффективности предварительного контроля за въезжающими в страну, – сообщили в ведомстве.

Система позволит проверять сведения о путешественниках ещё до их прибытия, а также повысить эффективность контроля при пересечении государственной границы.

Когда QazETA станет обязательной

Новые правила вводятся постепенно, чтобы иностранные граждане могли адаптироваться к изменениям.

Первый этап начался 1 ноября 2026 года. Система внедряется в международном аэропорту Актау и на автомобильных пунктах пропуска «Урлютобе» в Павлодарской области, «Аухатты» в Жамбылской области, «Атамекен» в Туркестанской области и «Нурлы Жол» в области Жетісу.

С 1 января 2027 года к системе подключатся международные аэропорты Астаны и Алматы.

С 1 марта 2027 года новый порядок распространится на остальные пункты пропуска через государственную границу Казахстана.

С 1 июля 2027 года электронное разрешение станет обязательным. С этого момента его отсутствие будет основанием для отказа во въезде иностранному гражданину, на которого распространяется соответствующее требование.

При этом в МВД подчеркнули, что до 1 июля 2027 года действует переходный период.

– На переходных этапах отсутствие электронного разрешения само по себе не будет являться основанием для отказа во въезде. Вместе с тем иностранным гражданам будут разъяснять необходимость его оформления, – пояснили в министерстве.

Кому потребуется электронное разрешение

Согласно разъяснению МВД, новые требования распространяются на граждан государств, перечисленных в пункте 24 Правил въезда и пребывания иммигрантов, стран Евразийского экономического союза, а также государств, с которыми Казахстан заключил международные договоры о безвизовых поездках.

Разрешение предусмотрено как для въезда в Казахстан, так и для транзитного проезда через территорию страны.

Однако оформлять QazETA потребуется не всем.

От получения электронного разрешения освобождаются:

дети младше 16 лет;

лица старше 65 лет;

иностранные граждане с действующим разрешением на временное проживание;

обладатели вида на жительство;

иностранцы и лица без гражданства с действующей визой;

другие категории лиц, предусмотренные пунктом 7 Правил.

Как оформить QazETA и сколько это стоит

Как пояснили в МВД, электронное разрешение оформляется через приложение QazETA – цифровую платформу для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Заявление необходимо подать не позднее чем за 72 часа до предполагаемой даты въезда в Казахстан.

– Электронное разрешение на въезд в Республику Казахстан бесплатное для всех и оформляется через цифровую платформу для иностранных граждан и лиц без гражданства, – сообщили в МВД.

В выдаче разрешения могут отказать по основаниям, предусмотренным статьёй 48 Закона РК «О миграции населения».

Сколько иностранцев уже получили разрешения

Несмотря на то что система пока работает в переходном режиме, иностранные граждане уже начали оформлять электронные разрешения.

По информации МВД, с 1 ноября 2026 года в Казахстане выдано 5 833 электронных разрешения на въезд.

В дальнейшем, по мере подключения новых пунктов пропуска, система будет охватывать больше иностранных граждан, въезжающих в страну.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновят 37 пунктов пропуска на границе.