Без СОР и СОЧ, но с диктантами: в Минпросвещения объяснили, зачем детям писать от руки
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Диктанты, изложения, сочинения и контрольные работы стали частью оценивания в начальной школе. В Министерстве просвещения РК объяснили, зачем младшеклассникам письменные работы в эпоху искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.
Новые подходы к оцениванию действуют в начальных классах с этого учебного года. Своим мнением о них поделились педагоги и ученики школы-лицея №38 имени Алимхана Ермекова и школы №117 «Келешек мектебі» в Астане.
В министерстве считают, что на фоне развития цифровых технологий и искусственного интеллекта школа должна больше внимания уделять базовым навыкам. Это грамотное письмо, осмысленное чтение, умение последовательно излагать мысли и самостоятельно анализировать информацию. На них, по мнению ведомства, держится качественное образование.
Письменные работы развивают не только грамотность. Они пробуждают интерес к чтению, учат работать с текстом, мыслить творчески и свободно выражать свои мысли.
Напомним, с 1 сентября 2026 года во 2, 3 и 4 классах отменили суммативное оценивание за раздел и за четверть, привычные школьникам и родителям СОР и СОЧ. Об изменениях на заседании правительства рассказывала министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
Теперь форму промежуточного контроля учитель выбирает сам. Это могут быть диктанты, изложения, сочинения, проекты, устные и практические работы. Роль ежедневного оценивания при этом усилили.
На письменную работу отводится полный урок, 45 минут. Четвертная оценка складывается из двух равных частей. 50% дает ежедневное, формативное оценивание, еще 50% промежуточное. Итоговый балл автоматически рассчитывается в школьной LMS-системе по единой формуле.
Критериальная система оценивания сохраняется. Первый период промежуточного оценивания для учеников 2, 3 и 4 классов прошел с 23 по 30 сентября.
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