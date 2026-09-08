Отмена СОР и СОЧ: Сулейменова назвала срок

В казахстанских школах планируют отменить СОР и СОЧ. Изменения планируют внедрять поэтапно, сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

Ведомство провело анализ программ.

«В этом году мы провели полный анализ программ начальных классов и успеваемости учеников начальных классов. Были пересмотрены программы, в том числе и в вопросе оценивания. СОЧ как четвертная не будет проводиться – здесь мы повышаем роль формативного оценивания, когда учащиеся ежедневно приходят и отвечают», –сказала министр.

В 2027 году СОР и СОЧ должны отменить в 5 - 9 классах. После этого реформа перейдет к старшей школе. Для 10-11 классов пересмотр системы оценивания запланировали на 2028 год.

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