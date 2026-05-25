Безнадзорный алабай загрыз 45 овец в Жамбылской области
В Жамбылской области суд обязал выплатить более 2,5 миллиона тенге за гибель овец после нападения безнадзорной собаки.
Инцидент произошёл в ноябре 2024 года в Кордайском районе. Ночью на территорию крестьянского хозяйства проник алабай без хозяина и напал на овец в загоне. В результате погибло 45 животных.
Факт происшествия подтвердили акты осмотра с участием представителей акимата и ветеринарной службы, а также обращения фермера в полицию.
Владелец собаки установлен не был. Выяснилось, что обязанности по отлову и контролю за безнадзорными животными возложены на ветеринарную службу. Однако необходимые меры приняты не были.
Фермер потребовал взыскать ущерб с аппарата акима и ветеринарного отдела Кордайского района. Ответчики заявили, что владелец хозяйства якобы сам не обеспечил должную безопасность скота. Однако суд этот довод не принял, указав, что животные содержались в нормальных условиях.
При расчёте ущерба суд учёл официальные данные о средней стоимости одной овцы – более 57 тысяч тенге. Общая сумма ущерба превысила 2,5 миллиона тенге.
По решению суда иск удовлетворён частично: с ветеринарного отдела взысканы сумма ущерба и судебные расходы. В требованиях к аппарату акима сельского округа отказано.
Решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее бойцовские собаки чуть не загрызли мальчика под Алматы.
