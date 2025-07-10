В Карасайском районе Алматинской области мужчина спас 10-летнего мальчика от нападения бойцовских собак. За проявленное мужество сельчанина Серикбека Сакайбаева официально наградили, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате Карасайского района, героический поступок Сакайбаева стал примером настоящего мужества и не остался без внимания. В торжественной обстановке исполняющий обязанности акима района Рустам Атшабаров вручил спасителю благодарственное письмо и денежную премию от спонсоров.

Также в церемонии приняли участие руководитель районного управления полиции Жолпабек Зауланбаев и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Багдат Шарипбеков. Они вручили Серикбеку Сакайбаеву благодарственные письма и памятные подарки.

В акимате отметили, что дело находится на контроле, а пострадавшему ребёнку пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, инцидент произошёл на футбольной площадке. Бойцовские собаки напали на 10-летнего мальчика. У ребёнка оторвано ухо, на теле - множественные укусы и рваные раны. Пострадавший был срочно доставлен в больницу города Каскелена.

Мальчик находится в сознании. С ним и его матерью работает клинический психолог.

Мальчика спас местный житель, который, рискуя собственной безопасностью, применил нож против нападавшей собаки, чтобы спасти ребёнка.

В Департаменте полиции Алматинской области официально опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы привлечении к ответственности мужчины, который спас ребенка от нападения собак. В отношении данного гражданина никаких процессуальных решений не принималось. Его действия признаны правомерными и квалифицируются в соответствии со статьей 32 Уголовного кодекса РК как необходимая оборона.

В прокуратуре региона заявили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Ход расследования дела находится на особом контроле.