Бойцовские собаки чуть не загрызли мальчика под Алматы: спасителя наградили
Герой получил также денежную премию.
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В Карасайском районе Алматинской области мужчина спас 10-летнего мальчика от нападения бойцовских собак. За проявленное мужество сельчанина Серикбека Сакайбаева официально наградили, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в акимате Карасайского района, героический поступок Сакайбаева стал примером настоящего мужества и не остался без внимания. В торжественной обстановке исполняющий обязанности акима района Рустам Атшабаров вручил спасителю благодарственное письмо и денежную премию от спонсоров.
Также в церемонии приняли участие руководитель районного управления полиции Жолпабек Зауланбаев и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Багдат Шарипбеков. Они вручили Серикбеку Сакайбаеву благодарственные письма и памятные подарки.
В акимате отметили, что дело находится на контроле, а пострадавшему ребёнку пожелали скорейшего выздоровления.
Напомним, инцидент произошёл на футбольной площадке. Бойцовские собаки напали на 10-летнего мальчика. У ребёнка оторвано ухо, на теле - множественные укусы и рваные раны. Пострадавший был срочно доставлен в больницу города Каскелена.
Мальчик находится в сознании. С ним и его матерью работает клинический психолог.
Мальчика спас местный житель, который, рискуя собственной безопасностью, применил нож против нападавшей собаки, чтобы спасти ребёнка.
В Департаменте полиции Алматинской области официально опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы привлечении к ответственности мужчины, который спас ребенка от нападения собак. В отношении данного гражданина никаких процессуальных решений не принималось. Его действия признаны правомерными и квалифицируются в соответствии со статьей 32 Уголовного кодекса РК как необходимая оборона.
В прокуратуре региона заявили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Ход расследования дела находится на особом контроле.
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