В социальных сетях распространилось видео, на котором показаны треснувшие и нестыкующиеся железнодорожные рельсы. За кадром автор утверждает, что повреждённый участок находится на линии, по которой проходят пассажирские поезда в Карагандинской области. В публикации также выражается надежда, что правоохранительные органы примут меры до наступления трагических последствий, передаёт BAQ.KZ.

Пользователи соцсетей остро отреагировали, выразив тревогу за собственную безопасность. Один из характерных комментариев:

"Билеты — космические, безопасность — ноль..."

На ситуацию оперативно отреагировала пресс-служба АО "КТЖ" (Казахстан Темір Жолы). В официальном сообщении говорится, что 26 мая во время планового обхода на перегоне Айса — Акадыр монтер пути обнаружил излом рельса вне сварочного шва. По информации компании, повреждение было устранено в течение часа, и движение поездов не нарушалось.

КТЖ подчёркивает, что безопасность движения — в приоритете. Ежегодно проводится ремонт порядка 1500 км путей, а также используется современное оборудование — мобильные диагностические комплексы, позволяющие выявлять отклонения и дефекты заранее.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане растет число ДТП на железнодорожных переездах.