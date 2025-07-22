Бибисара Асаубаева стала гроссмейстером по версии FIDE
Казахстанка — в числе 43 женщин-гроссмейстеров в истории
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Международная шахматная федерация (FIDE) утвердила список новых гроссмейстеров. В него вошла 21-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева — решение было принято на заседании совета FIDE в Батуми, передает BAQ.KZ.
Асаубаева стала второй представительницей Казахстана, удостоенной высшего шахматного звания, и вошла в число всего 43 женщин в истории, получивших титул гроссмейстера. До неё такого успеха добивалась лишь Жансая Абдумалик.
Недавно Бибисара также приняла участие в Freestyle Chess Grand Slam-2025 — одном из самых престижных и закрытых шахматных турниров мира, который прошёл в Лас-Вегасе. Среди участников — легендарные Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Хикару Накамура и другие элитные шахматисты планеты.
Казахстанка стала третьей женщиной в истории, которой предоставили возможность сыграть с сильнейшими гроссмейстерами мира на одном турнире. Асаубаева дошла до четвертьфинала, где уступила американцу кубинского происхождения Леньеру Домингесу Пересу.
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