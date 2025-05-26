На международном супертурнире Sharjah Masters 2025, проходившем в Объединённых Арабских Эмиратах, 21-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выполнила свою третью гроссмейстерскую норму и впервые в карьере преодолела рейтинг 2500 Elo — ключевые требования для получения титула гроссмейстера (GM), передает BAQ.KZ.

Помимо этого, Бибисара вошла в топ-30 среди 64 участников турнира и показала лучший результат среди женщин, обойдя признанных звёзд мировых шахмат — Чжу Цзиньэр (победительницу женского Гран-при) и Дивью Дешмух (чемпионку Всемирной шахматной олимпиады).

Теперь остаётся дождаться официального подтверждения титула на ближайшем заседании совета ФИДЕ. После этого Бибисара станет второй женщиной-гроссмейстером в истории Казахстана — вслед за Жансаёй Абдумалик.

С поздравлением выступила Казахстанская федерация шахмат:

"Поздравляем Бибисару Асаубаеву с блестящим достижением! Это не только её личный успех, но и победа всей шахматной школы Казахстана. Мы гордимся нашей спортсменкой и желаем ей новых побед на международной арене", — говорится в официальном сообщении федерации.

Ранее мы писали о том, что 14-летний Эдгар Мамедов из Актау официально получил звание международного гроссмейстера (GM), став самым молодым обладателем этого титула в истории Казахстана.