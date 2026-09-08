«Бишкек Арена» обошлась Кыргызстану в 386 миллионов долларов

Общая стоимость строительства стадиона «Бишкек Арена» составила 386 миллионов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов, опровергнув ранее появившуюся информацию о стоимости объекта в 60 миллионов долларов, передает 24kg.

По его словам, изначально действительно рассматривался более простой проект стадиона на 30–35 тысяч зрителей стоимостью примерно 60–70 миллионов долларов. Позже концепцию полностью изменили.

Новый проект предусматривает стадион в форме кыргызской юрты с большой коммерческой зоной. Внутри разместили магазины, рестораны, кафе, супермаркет, кинотеатры, спортивный зал и детскую площадку.

В результате вместимость арены выросла до 51 252 зрителей, а общая площадь комплекса составила 194 248 квадратных метров. Само здание имеет восемь этажей, его высота достигает 70 метров.

Что вошло в проект

Коммерческая часть включает торговый центр площадью 35 916 квадратных метров, 48 магазинов, супермаркет, 18 торговых киосков, 23 ресторана, 11 кафе и четыре кинозала.

По словам Алагозова, увеличение стоимости также связано с требованиями к проведению международных матчей, инженерной инфраструктурой, сейсмостойкостью, отоплением и усиленными металлоконструкциями.

«Если бы стадион построили как обычный стадион имени Долона Омурзакова, он не только не смог бы окупить себя, но и ежегодно требовал бы миллиардных расходов из бюджета на содержание и выплату заработной платы сотрудникам», – заявил он.

Власти рассчитывают, что коммерческие площади, концерты и другие платные мероприятия помогут стадиону покрывать расходы на содержание.

Стоимость еще проверят

При этом по поручению президента Кыргызстана создана комиссия с участием представителей Счетной палаты и других госорганов.

Она должна проверить использование строительных материалов, выплату заработной платы и возможные хищения средств. Результаты проверки власти обещают опубликовать.

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