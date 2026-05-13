"Бизнес вынужден подстраиваться под нестабильную работу ИСНА" — депутат

Депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции партии "Ак жол" Олжас Нуралдинов направил депутатский запрос министру финансов Мади Такиеву по вопросам завершения перехода кабинета налогоплательщика на новую цифровую платформу ИСНА, передает BAQ.KZ.

Как сообщается в запросе, в ходе выездов фракции "Ак жол" в Шымкент, Караганду и Семей по разъяснению нового Налогового кодекса одной из самых часто поднимаемых предпринимателями тем остается работа нового налогового кабинета ИСНА.

Как отметил депутат, с 2026 года переход на новый налоговый кабинет стал обязательным – формы отчетности теперь доступны только через ИСНА, тогда как прежние сервисы поэтапно отключаются. Вместе с тем, по его словам, система до сих пор работает нестабильно: фиксируются постоянные сбои, зависания и недоступность сервисов в периоды сдачи отчетности.

Предприниматели и бухгалтеры, как отмечается в запросе, указывают на ряд конкретных проблем:

отсутствие полноценной интеграции с 1С и другими бухгалтерскими программами;

невозможность массовой загрузки данных и файлов;

необходимость ручного ввода части сведений;

неполный перенос деклараций и налоговой отчетности за прошлые периоды;

некорректное отображение остатков по лицевым счетам;

отсутствие механизмов автоматической проверки ошибок в отчетности;

перебои в работе технической поддержки;

отсутствие функции "Заявление на отзыв налоговой отчетности".

Кроме того, Нуралдинов обращает внимание на случаи, когда система самопроизвольно изменяла дату подачи заявления. Так, отправленный 19 марта 2026 года документ был отражен системой как поданный 16 апреля 2026 года, что создавало риск нарушения сроков сдачи отчетности. "В результате бизнес вынужден подстраиваться под нестабильную работу системы и нередко сдавать отчетность в ночное время, когда сервисы работают стабильнее", – отметил Нуралдинов. Как подчеркнул мажилисмен, Глава государства неоднократно подчеркивал, что цифровизация и налоговое администрирование должны упрощать взаимодействие бизнеса с государством, а не создавать дополнительные барьеры и административную нагрузку.

"По сути, сегодня ИСНА – это система, которая тестируется по всей стране и на миллионах субъектов МСБ", – заявил Олжас Нуралдинов.

В то же время парламентарий напоминает, что Комитет государственных доходов уже заявил об отказе от наложения штрафов на предпринимателей по подобным случаям до конца текущего года. Вместе с тем, по его словам, ситуация требует системных, а не разовых решений.

В этой связи фракция "Ак жол" предложила:

провести независимый технический и функциональный аудит системы ИСНА с публичным представлением результатов, стоимости проекта и выявленных недостатков;

до полного устранения технических проблем разрешить использование прежних сервисов, либо обеспечить менее стрессовый переходный период;

внедрить полноценную интеграцию ИСНА с бухгалтерскими программами, автоматизацию процессов подачи отчетности, корректный перенос архивных данных и лицевых счетов, а также исключение дублирующих требований и ручного ввода данных, увеличивающих нагрузку на бизнес.

