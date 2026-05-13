"Бизнес вынужден подстраиваться под нестабильную работу ИСНА" — депутат
Он поднял вопросы по проблемному переходу на цифровую платформу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции партии "Ак жол" Олжас Нуралдинов направил депутатский запрос министру финансов Мади Такиеву по вопросам завершения перехода кабинета налогоплательщика на новую цифровую платформу ИСНА, передает BAQ.KZ.
Как сообщается в запросе, в ходе выездов фракции "Ак жол" в Шымкент, Караганду и Семей по разъяснению нового Налогового кодекса одной из самых часто поднимаемых предпринимателями тем остается работа нового налогового кабинета ИСНА.
Предприниматели и бухгалтеры, как отмечается в запросе, указывают на ряд конкретных проблем:
- отсутствие полноценной интеграции с 1С и другими бухгалтерскими программами;
- невозможность массовой загрузки данных и файлов;
- необходимость ручного ввода части сведений;
- неполный перенос деклараций и налоговой отчетности за прошлые периоды;
- некорректное отображение остатков по лицевым счетам;
- отсутствие механизмов автоматической проверки ошибок в отчетности;
- перебои в работе технической поддержки;
- отсутствие функции "Заявление на отзыв налоговой отчетности".
"По сути, сегодня ИСНА – это система, которая тестируется по всей стране и на миллионах субъектов МСБ", – заявил Олжас Нуралдинов.
В то же время парламентарий напоминает, что Комитет государственных доходов уже заявил об отказе от наложения штрафов на предпринимателей по подобным случаям до конца текущего года. Вместе с тем, по его словам, ситуация требует системных, а не разовых решений.
В этой связи фракция "Ак жол" предложила:
- провести независимый технический и функциональный аудит системы ИСНА с публичным представлением результатов, стоимости проекта и выявленных недостатков;
- до полного устранения технических проблем разрешить использование прежних сервисов, либо обеспечить менее стрессовый переходный период;
- внедрить полноценную интеграцию ИСНА с бухгалтерскими программами, автоматизацию процессов подачи отчетности, корректный перенос архивных данных и лицевых счетов, а также исключение дублирующих требований и ручного ввода данных, увеличивающих нагрузку на бизнес.
Ранее депутат Татьяна Савельева заявила о неэффективности Фонда проблемных кредитов.
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- LRT будет запущен уже на этой неделе
- Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе