BlackRock, Goldman Sachs и другие глобальные инвесткомпании собрались в Астане
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В Астане 9 сентября стартовал международный финансовый форум Astana Finance Days 2026. В нем участвуют представители BlackRock, Goldman Sachs, Capital Group, Brookfield, Rothschild & Co., IFC Asset Management Company и других крупных финансовых организаций. Совокупный объем активов под управлением компаний-участников превышает 26 трлн долларов, сообщили в МФЦА.
Форум продлится два дня. По данным организаторов, в Астану приехали около 8 тысяч участников из 90 стран. Среди основных тем – привлечение капитала в экономику, развитие финансового рынка, цифровые активы, искусственный интеллект и инвестиции в реальные проекты.
Что будут обсуждать
Одна из главных тем форума – куда сегодня идет крупный капитал и какие проекты могут заинтересовать международных инвесторов. Отдельная сессия посвящена роли суверенных и институциональных фондов в экономическом росте. В ней примут участие представители Hong Kong Investment Corporation, Fitch Ratings и других финансовых организаций. Речь пойдет о том, как долгосрочные инвестиции могут использоваться для финансирования инфраструктуры, новых производств и структурных изменений в экономике.
Большой блок отведен новым финансовым технологиям. Участники обсудят цифровой тенге, стейблкоины, токенизацию реальных активов, децентрализованные финансы и использование искусственного интеллекта. Отдельно рассмотрят, как меняется платежная инфраструктура и каким образом цифровые активы могут использоваться государством и бизнесом. Среди участников этих дискуссий – Национальный банк, Национальная платежная корпорация, Mastercard, Solana, Anchorage Digital и другие компании.
Казахстанские проекты представят инвесторам
Отдельное направление касается горнодобывающей отрасли и геологоразведки. На форуме планируют обсуждать, где начинающим горнорудным компаниям брать финансирование на ранней стадии – еще до начала полноценной добычи.
В апреле МФЦА запустил Junior Mining Platform, через которую геологоразведочные проекты могут искать отечественных и зарубежных инвесторов. На платформу поступило 48 проектов, из них 23 прошли отбор. Их представят инвесторам в Астане в формате питч-сессий и личных встреч.
Также на форуме будут говорить об инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта и вычислительные мощности, коммерческую недвижимость, технологические кластеры и крупные проекты реального сектора.
Финансовые регуляторы подпишут соглашения
Еще один блок связан с тем, как упростить движение капитала между странами Центральной Азии и соседними рынками. Представители Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Всемирного банка, ЕБРР, АБР и Международной финансовой корпорации обсудят барьеры для трансграничных инвестиций, взаимное признание финансовых услуг и обмен информацией между регуляторами.
В рамках форума планируется подписать меморандумы между финансовым регулятором МФЦА и Национальным банком Грузии, а также Агентством финансового надзора Хорватии.
Кроме того, предусмотрены соглашения по проекту токенизации зерна. Речь идет о разработке цифровых инструментов для аграрного рынка с участием Tech Hub МФЦА, Concordia Group и Aitas Agro.
Отдельно обсудят финансовую безопасность: использование ИИ для выявления подозрительных операций, риски цифровых активов и новые подходы к финансовой разведке.
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