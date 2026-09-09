BlackRock, Goldman Sachs и другие глобальные инвесткомпании собрались в Астане

Одна из главных тем форума – куда сегодня идет крупный капитал и какие проекты могут заинтересовать международных инвесторов. Отдельная сессия посвящена роли суверенных и институциональных фондов в экономическом росте. В ней примут участие представители Hong Kong Investment Corporation, Fitch Ratings и других финансовых организаций. Речь пойдет о том, как долгосрочные инвестиции могут использоваться для финансирования инфраструктуры, новых производств и структурных изменений в экономике.

Большой блок отведен новым финансовым технологиям. Участники обсудят цифровой тенге, стейблкоины, токенизацию реальных активов, децентрализованные финансы и использование искусственного интеллекта. Отдельно рассмотрят, как меняется платежная инфраструктура и каким образом цифровые активы могут использоваться государством и бизнесом. Среди участников этих дискуссий – Национальный банк, Национальная платежная корпорация, Mastercard, Solana, Anchorage Digital и другие компании.

Казахстанские проекты представят инвесторам

Отдельное направление касается горнодобывающей отрасли и геологоразведки. На форуме планируют обсуждать, где начинающим горнорудным компаниям брать финансирование на ранней стадии – еще до начала полноценной добычи.

В апреле МФЦА запустил Junior Mining Platform, через которую геологоразведочные проекты могут искать отечественных и зарубежных инвесторов. На платформу поступило 48 проектов, из них 23 прошли отбор. Их представят инвесторам в Астане в формате питч-сессий и личных встреч.

Также на форуме будут говорить об инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта и вычислительные мощности, коммерческую недвижимость, технологические кластеры и крупные проекты реального сектора.

Финансовые регуляторы подпишут соглашения

Еще один блок связан с тем, как упростить движение капитала между странами Центральной Азии и соседними рынками. Представители Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Всемирного банка, ЕБРР, АБР и Международной финансовой корпорации обсудят барьеры для трансграничных инвестиций, взаимное признание финансовых услуг и обмен информацией между регуляторами.

В рамках форума планируется подписать меморандумы между финансовым регулятором МФЦА и Национальным банком Грузии, а также Агентством финансового надзора Хорватии.

Кроме того, предусмотрены соглашения по проекту токенизации зерна. Речь идет о разработке цифровых инструментов для аграрного рынка с участием Tech Hub МФЦА, Concordia Group и Aitas Agro.

Отдельно обсудят финансовую безопасность: использование ИИ для выявления подозрительных операций, риски цифровых активов и новые подходы к финансовой разведке.

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