Казахстанский блогер и маркетолог Аксултан Калиев вышел в прямой эфир и извинился перед родителями детей с детским церебральным параличом за своё высказывание, вызвавшее широкий общественный резонанс, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Эфир был проведён руководителем Союза родителей особенных детей Казахстана Рауаной Сагадиевой.

По словам Калиева, публикация, из-за которой разгорелся скандал, провисела в сети всего пять минут, после чего он удалил её. Тем не менее, она успела вызвать бурное обсуждение и осуждение в соцсетях.

"В первую очередь я хочу попросить прощения за свои слова, за то, что неправильно их подобрал. У меня в мыслях и намерениях не было ничего плохого. Для меня обидеть одного человека – значит обидеть всё человечество. Я осознаю свою ошибку и прошу прощения у всех родителей детей с ДЦП", – заявил блогер.

Калиев отметил, что с детства видел, с какими трудностями живут семьи особенных детей, поскольку его родители уже 20 лет владеют центром помощи детям с ДЦП.

"У меня есть родственники и друзья с таким диагнозом. Я никогда не мог сознательно обидеть этих людей", – подчеркнул он.

Блогер добавил, что готов "на любой поступок, который бы обелил его в глазах родителей". По его словам, ситуация стала для него уроком, а гневные комментарии в свой адрес он считает заслуженными.

Ранее слова Калиева, связывавшие рождение детей с ДЦП с грехами родителей, вызвали резкую реакцию общественности.