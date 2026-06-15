"Условное наказание неприемлемо": обвиняемый в смертельном ДТП в Алматы сделал заявление
Александр Пак сделал заявление в суде по делу о гибели трёх человек.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы обвиняемый по делу о дорожно-транспортном происшествии Александр Пак в своём выступлении в суде заявил, что полностью признаёт свою вину, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, он считает себя полностью виновным как в совершении ДТП, так и в том, что в результате его действий погибли три человека.
"Я от всего сердца признаю свою вину. Я полностью беру на себя ответственность и за совершённое дорожно-транспортное происшествие, и за то, что по моей вине погибли три замечательных человека. Я очень сожалею, что принёс трём семьям невосполнимое горе. Я также сильно отяготил жизнь своей собственной семьи", – сказал Александр Пак.
Подсудимый заявил, что не пытается избежать наказания и считает для себя неприемлемым условное наказание.
"Я ни при каких обстоятельствах не пытаюсь уйти от наказания. Для меня условное наказание совершенно неприемлемо. Я готов полностью нести ответственность за содеянное и хочу этого. Это большая трагедия. Какое бы наказание ни назначил суд в рамках закона, я полностью готов его отбыть", – сказал он.
Александр Пак также сообщил, что до сих пор ежедневно вспоминает погибших в аварии людей.
"Я до сих пор каждый день вспоминаю этих людей. Единственная моя просьба – защитить семьи пострадавших от постоянного давления в СМИ", – сказал подсудимый.
Кроме того, он заявил, что в вечер происшествия не находился в состоянии алкогольного опьянения.
По его словам, в день аварии он встретился с друзьями на ужине. Позже к компании присоединились другие знакомые, и за столом он познакомился с людьми, которых ранее не знал.
Пак утверждает, что в тот вечер он заказал только один бокал пива.
"Я заказал пиво New York. Сделал два глотка, но оно мне не понравилось, поэтому я его дальше не пил. В СМИ меня представляют как человека, который был сильно пьян и не понимал, что делает. Но я не считаю себя пьяным. Я попробовал пиво и не стал пить его дальше", – сказал он в суде.
Также обвиняемый отметил, что не следил за тем, что и сколько пили другие люди за столом.
"Я не следил за тем, кто что пил. Если в счёте не указано какой-то напиток, это не значит, что его обязательно не употребляли", – сказал Пак.
Он добавил, что в конце вечера оплатил счёт в ресторане, однако отметил, что в их компании обычно принято оплачивать расходы по очереди.
"Обычно мы платим по очереди, потом все вместе компенсируем расходы. Но в этот раз после аварии всё сложилось иначе", – пояснил обвиняемый.
На вопрос прокурора о том, следил ли он за скоростью автомобиля, Пак ответил, что в момент происшествия не смотрел на спидометр.
"Я не смотрел на спидометр. В этой машине есть проекция на лобовое стекло, поэтому не видеть скорость невозможно. Но в тот момент я слушал звук автомобиля", – сказал он.
Также в суде его спросили, почему он не остановился при предполагаемой неисправности автомобиля. По словам обвиняемого, он хотел перестроиться в правый ряд, чтобы остановиться и проверить машину.
"Я хотел перестроиться вправо, чтобы остановиться и проверить неисправность. Но в тот момент я не понял, что произошло – повлияло ли вращение колёс, в любом случае я потерял управление, и после этого произошла авария", – ответил Пак.
Кроме того, он сообщил, что управляет автомобилем с 18 лет и до этого не попадал в дорожно-транспортные происшествия.
"Я вожу машину с 18 лет. До этого момента у меня не было ни одной аварии", – сказал он.
На вопрос о том, проходил ли он обучение в автошколе, обвиняемый не смог дать точного ответа.
"Это было более 18 лет назад. Сейчас я не помню", – сказал Александр Пак.
Ранее мы сообщали о начале предварительного судебного слушания по уголовному делу о резонансном ДТП.
Также сообщалось, что по делу о ДТП, в котором погибли три человека в Алматы, был оглашён обвинительный акт. В ходе предварительного слушания в суде по делу, связанному с ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, подозреваемый принес извинения стороне потерпевших.
В деле о смертельном ДТП в Алматы появились новые показания об алкоголе. Также возникли противоречия между показаниями свидетелей и результатами экспертизы.
Трагедия произошла в ночь на 21 марта 2026 года. Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и два пассажира погибли на месте.
Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. На должность заместителя начальника Департамента полиции города Алматы был назначен полковник полиции Галым Саргулов.
После этого резонансного ДТП со смертельным исходом в Алматы граждане потребовали открытого судебного процесса.
Самое читаемое
- Левый берег Астаны на пять дней останется без горячей воды: опубликован список адресов
- Пропавшего месяц назад жителя Рудного нашли мертвым в камышах
- Мужчина упал в Иртыш с подвесного моста в Семее
- В окрестностях Алматы обследовали селевую обстановку
- Мужчина погиб под колесами грузовика на территории рынка в Алматы