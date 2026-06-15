"Условное наказание неприемлемо": обвиняемый в смертельном ДТП в Алматы сделал заявление

В Алматы обвиняемый по делу о дорожно-транспортном происшествии Александр Пак в своём выступлении в суде заявил, что полностью признаёт свою вину, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, он считает себя полностью виновным как в совершении ДТП, так и в том, что в результате его действий погибли три человека.

"Я от всего сердца признаю свою вину. Я полностью беру на себя ответственность и за совершённое дорожно-транспортное происшествие, и за то, что по моей вине погибли три замечательных человека. Я очень сожалею, что принёс трём семьям невосполнимое горе. Я также сильно отяготил жизнь своей собственной семьи", – сказал Александр Пак.

Подсудимый заявил, что не пытается избежать наказания и считает для себя неприемлемым условное наказание.

"Я ни при каких обстоятельствах не пытаюсь уйти от наказания. Для меня условное наказание совершенно неприемлемо. Я готов полностью нести ответственность за содеянное и хочу этого. Это большая трагедия. Какое бы наказание ни назначил суд в рамках закона, я полностью готов его отбыть", – сказал он.

Александр Пак также сообщил, что до сих пор ежедневно вспоминает погибших в аварии людей.

"Я до сих пор каждый день вспоминаю этих людей. Единственная моя просьба – защитить семьи пострадавших от постоянного давления в СМИ", – сказал подсудимый.

Кроме того, он заявил, что в вечер происшествия не находился в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, в день аварии он встретился с друзьями на ужине. Позже к компании присоединились другие знакомые, и за столом он познакомился с людьми, которых ранее не знал.

Пак утверждает, что в тот вечер он заказал только один бокал пива.

"Я заказал пиво New York. Сделал два глотка, но оно мне не понравилось, поэтому я его дальше не пил. В СМИ меня представляют как человека, который был сильно пьян и не понимал, что делает. Но я не считаю себя пьяным. Я попробовал пиво и не стал пить его дальше", – сказал он в суде.

Также обвиняемый отметил, что не следил за тем, что и сколько пили другие люди за столом.

"Я не следил за тем, кто что пил. Если в счёте не указано какой-то напиток, это не значит, что его обязательно не употребляли", – сказал Пак.

Он добавил, что в конце вечера оплатил счёт в ресторане, однако отметил, что в их компании обычно принято оплачивать расходы по очереди.

"Обычно мы платим по очереди, потом все вместе компенсируем расходы. Но в этот раз после аварии всё сложилось иначе", – пояснил обвиняемый.

На вопрос прокурора о том, следил ли он за скоростью автомобиля, Пак ответил, что в момент происшествия не смотрел на спидометр.

"Я не смотрел на спидометр. В этой машине есть проекция на лобовое стекло, поэтому не видеть скорость невозможно. Но в тот момент я слушал звук автомобиля", – сказал он.

Также в суде его спросили, почему он не остановился при предполагаемой неисправности автомобиля. По словам обвиняемого, он хотел перестроиться в правый ряд, чтобы остановиться и проверить машину.

"Я хотел перестроиться вправо, чтобы остановиться и проверить неисправность. Но в тот момент я не понял, что произошло – повлияло ли вращение колёс, в любом случае я потерял управление, и после этого произошла авария", – ответил Пак.

Кроме того, он сообщил, что управляет автомобилем с 18 лет и до этого не попадал в дорожно-транспортные происшествия.

"Я вожу машину с 18 лет. До этого момента у меня не было ни одной аварии", – сказал он.

На вопрос о том, проходил ли он обучение в автошколе, обвиняемый не смог дать точного ответа.

"Это было более 18 лет назад. Сейчас я не помню", – сказал Александр Пак.

Ранее мы сообщали о начале предварительного судебного слушания по уголовному делу о резонансном ДТП.

Также сообщалось, что по делу о ДТП, в котором погибли три человека в Алматы, был оглашён обвинительный акт. В ходе предварительного слушания в суде по делу, связанному с ДТП на проспекте аль-Фараби в Алматы, подозреваемый принес извинения стороне потерпевших.

В деле о смертельном ДТП в Алматы появились новые показания об алкоголе. Также возникли противоречия между показаниями свидетелей и результатами экспертизы.

Трагедия произошла в ночь на 21 марта 2026 года. Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель Mercedes и два пассажира погибли на месте.

Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. На должность заместителя начальника Департамента полиции города Алматы был назначен полковник полиции Галым Саргулов.

После этого резонансного ДТП со смертельным исходом в Алматы граждане потребовали открытого судебного процесса.