Блогер рассказал о дорогих покупках Перизат Кайрат в ОАЭ
Его показания противоречат доводам защиты о том, что оригинальность изъятых вещей не доказана.
В апелляционном суде по делу Перизат Кайрат прозвучали новые показания потерпевших. Блогер Олжас Садык сообщил, что лично присутствовал при совершении подсудимой дорогостоящих покупок в зарубежных люксовых бутиках. Подробнее — в материале BAQ.KZ.
"Смотрите, адвокат говорит, что суд не мог доказать оригинальность брендовых вещей, которые приобретала Перизат Кайрат, которые были изъяты у неё в квартире. Я лично могу. Я присутствовал, когда она приобретала брендовые вещи в Jimmy Choo и других дорогих бутиках", — заявил Садык в суде.
По его словам, речь идёт о поездке в ОАЭ после поступления благотворительных средств для жителей Сектора Газа.
"После поступки, когда мы выехали уже непосредственно в Dubai Mall, при мне было совершено несколько покупок в люксовых бутиках, таких как Jimmy Choo и другие", — уточнил потерпевший.
Эти показания прозвучали на фоне доводов защиты о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства подлинности изъятых брендовых вещей.
Судьи уголовной коллегии города Астаны — Арыстанбеков, Баяхметов, Даулешова удалились в совещательную комнату для принятия решения. Оглашение ожидается в 17:30.
Ранее мы писали о том, что потерпевшие требуют оставить приговор Перизат Кайрат без изменений.