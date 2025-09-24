В апелляционном суде по делу Перизат Кайрат прозвучали новые показания потерпевших. Блогер Олжас Садык сообщил, что лично присутствовал при совершении подсудимой дорогостоящих покупок в зарубежных люксовых бутиках. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

"Смотрите, адвокат говорит, что суд не мог доказать оригинальность брендовых вещей, которые приобретала Перизат Кайрат, которые были изъяты у неё в квартире. Я лично могу. Я присутствовал, когда она приобретала брендовые вещи в Jimmy Choo и других дорогих бутиках", — заявил Садык в суде.

По его словам, речь идёт о поездке в ОАЭ после поступления благотворительных средств для жителей Сектора Газа.

"После поступки, когда мы выехали уже непосредственно в Dubai Mall, при мне было совершено несколько покупок в люксовых бутиках, таких как Jimmy Choo и другие", — уточнил потерпевший.

Эти показания прозвучали на фоне доводов защиты о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства подлинности изъятых брендовых вещей.

Судьи уголовной коллегии города Астаны — Арыстанбеков, ⁠Баяхметов, ⁠Даулешова удалились в совещательную комнату для принятия решения. Оглашение ожидается в 17:30.

Ранее мы писали о том, что потерпевшие требуют оставить приговор Перизат Кайрат без изменений.