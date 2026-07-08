Boeing 737 исчез с радаров по пути в Карачи
Экипаж успел сообщить о проблемах с навигационной системой незадолго до потери связи.
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Власти Пакистана проводят поисковую операцию после исчезновения грузового самолета Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways, следовавшего по маршруту Шарджа – Карачи, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Express Tribune.
На борту находились пять членов экипажа. Самолет пропал с радаров над Аравийским морем примерно в 250 километрах к западу от Карачи.
По данным Управления аэропортов Пакистана (PAA), незадолго до потери связи пилот сообщил о неисправности навигационной системы. После этого диспетчеры зафиксировали быстрое снижение самолета и резкое изменение курса.
Предварительные данные системы ADS-B свидетельствуют, что воздушное судно сначала потеряло высоту, затем ненадолго набрало ее, после чего последовало еще одно резкое снижение. Последний сигнал был получен, когда самолет находился на высоте около 355 метров.
К месту предполагаемого крушения направлены корабли и авиация ВМС Пакистана, включая фрегат PNS Zulfiqar, самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 2000 Erieye, самолет ATR-72, а также гражданское судно Пакистанской национальной судоходной корпорации.
Поиски продолжаются.
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