Власти Пакистана проводят поисковую операцию после исчезновения грузового самолета Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways, следовавшего по маршруту Шарджа – Карачи, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Express Tribune.

На борту находились пять членов экипажа. Самолет пропал с радаров над Аравийским морем примерно в 250 километрах к западу от Карачи.

По данным Управления аэропортов Пакистана (PAA), незадолго до потери связи пилот сообщил о неисправности навигационной системы. После этого диспетчеры зафиксировали быстрое снижение самолета и резкое изменение курса.

Предварительные данные системы ADS-B свидетельствуют, что воздушное судно сначала потеряло высоту, затем ненадолго набрало ее, после чего последовало еще одно резкое снижение. Последний сигнал был получен, когда самолет находился на высоте около 355 метров.

К месту предполагаемого крушения направлены корабли и авиация ВМС Пакистана, включая фрегат PNS Zulfiqar, самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 2000 Erieye, самолет ATR-72, а также гражданское судно Пакистанской национальной судоходной корпорации.

Поиски продолжаются.

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