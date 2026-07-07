В Кыргызстане при попытке взлета у самолета авиакомпании Tez Jet сломалось одно из задних шасси, из-за чего воздушное судно накренилось и опустилось на левое крыло, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана", самолет не успел подняться в воздух. Во время разгона пилоты сумели своевременно остановить воздушное судно.

На борту находился 181 пассажир.

В результате происшествия произошел разлив авиационного керосина. На месте работают пожарные службы и специалисты аэропорта.

Из-за инцидента все рейсы временно приостановлены. В аэропорту пояснили, что принимать и отправлять самолеты смогут только после ликвидации последствий разлива топлива и эвакуации поврежденного воздушного судна.

На месте происшествия находится руководство аэропорта. Рассматривается вопрос о создании специальной комиссии, которая установит причины случившегося.

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