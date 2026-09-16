Боец из Кыргызстана нокаутировал соперника за 19 секунд и получил контракт с UFC

Непобежденный боец из Кыргызстана Акбар Абдуллаев ярко выступил на турнире Dana White’s Contender Series в Лас-Вегасе и получил контракт с UFC, передает BAQ.KZ.

Соперником 28-летнего Абдуллаева стал бразилец Эднилсон Сантос. Поединок в легком весе завершился практически сразу после начала: кыргызстанец отправил соперника в нокаут мощным ударом уже на 19-й секунде первого раунда.

До боя рекорд Абдуллаева составлял 13 побед при отсутствии поражений. После победы над Сантосом он улучшил статистику до 14-0, причем все свои профессиональные поединки завершил досрочно – 13 нокаутами и одной победой приемом. Сантос, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в карьере.

Дана Уайт высоко оценил Абдуллаева

Выступление кыргызстанского бойца впечатлило главу UFC Дану Уайта. После турнира он назвал Абдуллаева «величайшим талантом, который когда-либо был на этом шоу».

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По итогам вечера Абдуллаев получил контракт с UFC. Вместе с ним соглашения с крупнейшим ММА-промоушеном мира получили еще три победителя турнира – Майтон Переа, Игор Кавалканти и Луис Эрнандес.

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До участия в претендентской серии Абдуллаев выступал в ONE Championship. Перед боем UFC отдельно отмечал его безупречный рекорд и стопроцентный показатель досрочных побед.

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