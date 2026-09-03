Данияр Елеусинов рассказал о своем будущем в боксе

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов рассказал о своих дальнейших планах и заявил, что намерен продолжить профессиональную карьеру, передает BAQ.KZ.

Казахстанский боксер опубликовал видео на своей странице в Threads, в котором ответил на вопросы о своем нынешнем положении. По словам Елеусинова, сейчас он находится в США и планирует продолжать выступления.

«Ассалаумагалейкум, Қазақ елі. Все спрашивают, какие у меня проблемы, все ли у меня хорошо. У меня все хорошо, все нормально, я в Штатах. Планирую дальше боксировать. Даст Бог, если у меня получится, буду боксировать. Не получится - ничего страшного. Чего я хотел, я добился в своей жизни, стал олимпийским чемпионом», - сказал Елеусинов.

При этом спортсмен отметил, что для него важно сохранять независимость и иметь возможность открыто высказывать собственное мнение.

«Мне говорят: „Иди на работу“. Да, я не против. Но я не хочу от кого-то зависеть, я хочу иметь свое мнение, чтобы с моими мнениями считались. Но такого достигнуть тяжело в нашей стране. Я не чей-то охранник, не чей-то любовник. Я просто чемпион, гордость страны», - заявил боксер.

Елеусинов также добавил, что готов заниматься новыми проектами и применять в Казахстане опыт, который существует за рубежом.

«Если получится, я постараюсь. Если моя страна, мой народ будет на моей стороне, я буду работать, делать новые вещи, которые есть за рубежом. Если мне дадут. Вот такие дела», - заключил спортсмен.

Ранее Данияр Елеусинов опубликовал обращение к подписчикам после критики из-за ДТП, которое он устроил в нетрезвом состоянии.

В июле Елеусинова задержали в Астане после серии аварий. Управляя Toyota, спортсмен за одну поездку попал сразу в несколько ДТП. Суд назначил ему 20 суток административного ареста и лишил водительских прав на семь лет.