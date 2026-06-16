Богатейшие люди планеты рекордно увеличили свои капиталы

За один день состояние самых богатых людей мира выросло сразу на рекордные 336 миллиардов долларов.

По данным Bloomberg, к закрытию торгов в Нью Йорке общий капитал 500 богатейших людей планеты достиг 13,3 триллиона долларов и это исторический максимум.

Главным бенефициаром стал Илон Маск его состояние увеличилось на 164 миллиарда долларов и достигло 1,27 триллиона. Также заметно разбогатели Марк Цукерберг (+9,16 млрд), Ларри Эллисон (+8,92 млрд). Существенный рост также показали Ларри Пейдж (+7,61 млрд), Сергей Брин (+7,01 млрд) и Джефф Безос (+6,96 млрд).

Резкий рост состояния миллиардеров совпал с мощным подъемом на американских биржах. Индекс Dow Jones обновил исторический рекорд а высокотехнологичный Nasdaq показал особенно сильный рост.

Ранее Илон Маск стал первым триллионером в мире. Компания SpaceX Илона Маска провела крупнейшее первичное размещение акций (IPO) в истории США, привлекая 75 млрд долларов. Цена размещения составила 135 долларов за акцию.