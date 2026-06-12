Илон Маск стал первым триллионером в мире. Компания SpaceX Илона Маска провела крупнейшее первичное размещение акций (IPO) в истории США, привлекая 75 млрд долларов. Цена размещения составила 135 долларов за акцию, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

В результате рыночная стоимость компании достигла примерно 1,77 трлн долларов. По этому показателю SpaceX вошла в число самых дорогих публичных компаний мира и обошла ряд крупнейших финансовых и технологических корпораций.

Размещение стало рекордным не только для американского рынка, но и превзошло IPO саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 млрд долларов.

Торги акциями SpaceX на бирже Nasdaq начнутся в пятницу. Аналитики отмечают высокий интерес со стороны частных инвесторов, которым компания выделила около 30% размещаемых акций – это значительно больше, чем при большинстве традиционных IPO.

Основанная Илоном Маском в 2002 году SpaceX является одним из мировых лидеров в космической отрасли. Компания занимается запуском ракет, развитием спутниковой сети Starlink и проектами в сфере искусственного интеллекта. По данным Reuters, основная часть выручки компании сегодня приходится именно на спутниковый интернет Starlink, который работает более чем в 160 странах мира, включая Казахстан.

Аналитики отмечают, что успех размещения во многом связан с личностью Илона Маска. Основатель SpaceX давно превратился в одну из самых влиятельных фигур мирового бизнеса и интернет-культуры. Несмотря на растущую критику сверхбогатых людей и дискуссии о социальном неравенстве, Маск сохраняет огромную популярность среди инвесторов и широкой аудитории по всему миру.

Ранее мы писали, что компания SpaceX Илона Маска успешно провела запуск ракеты Starship V3. Запуск состоялся в Техасе 22 мая вечером по местному времени, спустя несколько дней после отмены предыдущей попытки из-за неисправности стартовой башни.

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