Указом Президента Казахстана Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области, передает BAQ.KZ.

Глава государства подписал соответствующий указ о его назначении.

Ранее Президент Казахстана освободил от должности акима Атырауской области Серика Шапкенова.

Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Гурьеве (ныне Атырау). Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист». Более 30 лет работает в нефтегазовой и энергетической отрасли. В разные годы занимал должности вице-министра энергетики и минеральных ресурсов, президента «КазМунайГаза», министра энергетики Казахстана, советника Президента, а также возглавлял ассоциацию KAZENERGY. С февраля 2025 года являлся председателем ассоциации KAZENERGY. Награжден орденом «Құрмет».