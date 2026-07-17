Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области
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Указом Президента Казахстана Болат Акчулаков назначен акимом Атырауской области, передает BAQ.KZ.
Глава государства подписал соответствующий указ о его назначении.
Ранее Президент Казахстана освободил от должности акима Атырауской области Серика Шапкенова.
Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Гурьеве (ныне Атырау). Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист». Более 30 лет работает в нефтегазовой и энергетической отрасли. В разные годы занимал должности вице-министра энергетики и минеральных ресурсов, президента «КазМунайГаза», министра энергетики Казахстана, советника Президента, а также возглавлял ассоциацию KAZENERGY. С февраля 2025 года являлся председателем ассоциации KAZENERGY. Награжден орденом «Құрмет».
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